خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع رزاق سيسيه

أتم البنك الأهلي اتفاقه مع رزاق سيسيه جناح الزمالك السابق لمدة ثلاثة مواسم.

ولعب سيسيه الموسم الماضي مع الزمالك 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أتم اتفاقه مع اللاعب الإيفواري لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

واتفق نادي البنك الأهلي مع سيسيه على التعاقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وبدأ سيسيه مسيرته في الملاعب المصرية مع أسوان في يناير 2017 قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف نفس العام.

وانتقل سيسيه من الزمالك إلى الاتحاد على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى القلعة البيضاء في صيف 2021.

وشارك سيسيه في 125 مباراة في الدوري المصري وساهم في 39 هدفا.

ونجح الجناح الإيفواري في تسجيل 24 هدفا وصناعة 15 آخرين.