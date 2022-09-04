الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم أبو جبل لمدة ثلاثة مواسم
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 13:51
كتب : حامد وجدي
أعلن نادي البنك الأهلي ضم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر لمدة ثلاثة مواسم.
محمد أبو جبل
النادي : البنك الأهلي
وانتهى تعاقد محمد أبو جبل مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.
وكشف البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي عن إتمام التعاقد مع أبو جبل لثلاثة مواسم بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني.
ويعتبر أبو جبل ثاني صفقات البنك الأهلي الرسمية للموسم الجديد بعد ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز.
وسبق لأبو جبل اللعب لأندية إنبي والزمالك وسموحة منذ بداية مسيرته في صيف 2010.
وخاض أبو جبل 21 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وتلقت شباكه 21 هدفا.
وحافظ أبو جبل على نظافة شباكه في 10 مباريات الموسم المنقضي.
ولعب الحارس الدولي 224 مباراة مع الأندية السابقة بينهم 180 مباراة في الدوري المصري.
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