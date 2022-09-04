الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم أبو جبل لمدة ثلاثة مواسم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 13:51

كتب : حامد وجدي

محمد أبو جبل - مصر - الكاميرون

أعلن نادي البنك الأهلي ضم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر لمدة ثلاثة مواسم.

محمد أبو جبل

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وانتهى تعاقد محمد أبو جبل مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

وكشف البنك الأهلي عبر حسابه الرسمي عن إتمام التعاقد مع أبو جبل لثلاثة مواسم بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني.

أخبار متعلقة
مؤتمر تشافي: حزين لرحيل أوباميانج ونحاول تسجيل ألونسو.. وهذا موقف ألبا وديباي أحمد توفيق ينضم لـ البنك الأهلي البنك الأهلي يعلن استمرار خالد جلال البترولي بانتظار الآخرين.. البنك الأهلي ينهي سابعا بالتعادل مع إنبي

ويعتبر أبو جبل ثاني صفقات البنك الأهلي الرسمية للموسم الجديد بعد ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز.

May be an image of 2 people, people standing and indoor

وسبق لأبو جبل اللعب لأندية إنبي والزمالك وسموحة منذ بداية مسيرته في صيف 2010.

وخاض أبو جبل 21 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وتلقت شباكه 21 هدفا.

وحافظ أبو جبل على نظافة شباكه في 10 مباريات الموسم المنقضي.

ولعب الحارس الدولي 224 مباراة مع الأندية السابقة بينهم 180 مباراة في الدوري المصري.

الدوري المصري محمد أبو جبل البنك الأهلي
نرشح لكم
دياب يجيب: هل سينتقل رضا بوبو وعمر كمال إلى الأهلي والزمالك إنبي: مفاوضات شفهية من الأهلي لضم شلبي.. وهناك أكثر من ناد طلبوا ضم إيبوكا العربي القطري يتعاقد مع رافينيا ألكانتارا تقرير سعودي: لتعديل الوضع الكارثي.. أهلي جدة يخطط للتعاقد مع نور الدين أمرابط سبورت: أشبه بفيلم سينمائي.. محاولات لتخفيض بند شراء جريزمان سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي الصفقة الثالثة.. الاتحاد يتعاقد مع ناصر ناصر من الجونة مرتضى: سنضم عمر كمال.. ونرحب بـ أحمد ريان وهو "أد شادي حسين 5000 مليون مرة"
أخر الأخبار
الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم أبو جبل لمدة ثلاثة مواسم 11 دقيقة | ميركاتو
تقرير: تشافي رفض التخلي عن توريس لـ أرسنال 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضربة قوية لإسبانيا.. داني أولمو قد يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هذه مجرد البداية.. الكثير من الأشياء ستحدث هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
دونجا: تعبت نفسيا بسبب حال جماهير الإسماعيلي.. وموقفه من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
صن: لترك أماكن للصفقات الجديدة.. خروج جونز من غرف خلع ملابس مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد