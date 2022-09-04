تقرير: تشافي رفض التخلي عن توريس لـ أرسنال

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

فيران توريس

ذكرت تقارير إسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة رفض فكرة التخلي عن فيران توريس مهاجم الفريق لأرسنال قبل أيام.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا يوم الخميس الماضي.

وأوضحت جريدة إل ناسيونال الإسبانية أن أرسنال قدم عرضا لضم توريس خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مقابل 30 مليون يورو.

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وأفاد التقرير بأن إدارة برشلونة لم تمانع رحيل فيران لكنها استطلعت رأي تشافي حول رحيل توريس أولا.

وتمسك قائد برشلونة السابق بالمهاجم الإسباني ورفض رحيله هذا الصيف، حسب التقرير.

ولا يعتمد تشافي بشكل أساسي على توريس هذا الموسم، إذ شارك كأساسي في مباراة واحدة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وأسهم انضمام روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، وتجديد عقد عثمان ديمبلي إلى تراجع توريس لمقاعد البدلاء.

توريس انضم لبرشلونة في يناير 2021 قادما من مانشستر سيتي.

قبل أسابيع، كشف فيران أن ريال مدريد حاول ضمه في 4 مناسبات من قبل حين كان ناشئا.

وقال توريس في تصريحات سابقة لإذاعة كوبي "كان بإمكاني البقاء في مانشستر سيتي للفوز بالعديد من الألقاب، لكنني أردت تحديا جديدا".

وأضاف "التوقيع لبرشلونة هو شرف بحد ذاته، ولكن عندما يتصل بك برشلونة، لا يتطلب الأمر منك الكثير من التفكير".

وتابع "عندما كنت أصغر سنا، رفضت العديد من العروض من ريال مدريد لأنني شعرت أن هذا ليس الوقت المناسب".

وأكمل "أعتقد أنهم حاولوا 4 مرات. كانت آخر مرة في عام 2018".

قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي تدرج توريس في أكاديمية فالنسيا حتى وصل للفريق الأول.

فيران توريس برشلونة أرسنال
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