ضربة قوية لإسبانيا.. داني أولمو قد يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 13:00

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا

تعرض داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا ولايبزج الألماني لإصابة قوية في الكاحل.

وفقا لشبكة ريلوفو الإسبانية فإن اللاعب قد أجرى فحوصات طبية صباح اليوم في ألمانيا وأثبتت إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة.

وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع ما يعني إمكانية غيابه عن كأس العالم 2022.

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غياب اللاعب عن كأس العالم سيمثل ضربة قوية لمنتخب إسبانيا حال حدوثه.

ويعاني منتخب إسبانيا في مركز الجناح في ظل عدم مشاركة فيران توريس مع برشلونة بشكل أساسي أو مشاركة ماركو أسينسيو مع ريال مدريد، بالإضافة لعودة أنسو فاتي من إصابة طويلة تعرض لها وإصابة ميكيل أويارزابال بقطع في الرباط الصليبي.

وينطلق كأس العالم في يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجانب كل من كوستاريكا وألمانيا واليابان.

داني أولمو إسبانيا لايبزج
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