سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن جديد مفاوضات الأهلي لضم الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي".

وأتم الأهلي اتفاقه مع ثنائي سيراميكا كليوباترا، ويتبقى الوصول مع النادي على لاعبي الأهلي في الصفقة.

وكان الأهلي قد اتفق مع نادي سيراميكا كليوباترا على أن تكون الصفقة مقابل مبادلة لاعبين ودون قيمة مالية.

وكشف مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "اتفقنا بالفعل مع الأهلي على اللاعبين الذين سنحصل عليهم ويتبقى حسم اللاعب الأخير".

وأوضح "يحصل سيراميكا كليوباترا على كل من محمد شكري وأحمد ياسر ريان بيع نهائي".

وتابع "صلاح محسن أيضا سينضم ضمن الصفقة ولكن الأقرب أن يكون على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ويتبقى لاعب آخر".

واختتم مصدر سيراميكا كليوباترا تصريحاته "الاتفاق بين الناديين تم ويتبقى رتوش أخيرة قبل الإعلان النهائي".

ويتواجد مصطفى سعد "ميسي" في معسكر المنتخب الأولمبي الجاري تحت قيادة روجيرو ميكالي.