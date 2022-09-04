دونجا: تعبت نفسيا بسبب حال جماهير الإسماعيلي.. وموقفه من الزمالك

أعرب محمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلي عن استيائه من الفترة الماضية بسبب ضعف الإمكانيات.

وانتهى تعاقد دونجا مع الإسماعيلي وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي ناد.

وقال دونجا عبر قناة الحياة: "اخترت نادي الإسماعيلي وأنا في الزمالك رغم أن الدراويش وقتها في المركز الأخير أو قبل الأخير وذلك لأنه كان فريقي المفضل في الصغر".

وأضاف "حصلت على وعود بتكوين فريق جديد للإسماعيلي وضم 20 صفقة وهو ما لم يحدث في النهاية تم الاكتفاء بصفقتين معروفين فقط".

وشدد دونجا "لا يمكن أن أقول إمكانيات الإسماعيلي تجعله ينافس على الدوري أو أننا نحصل على مستحقاتنا في وقتها، هناك قميص للفريق لعبنا به 3 سنوات".

وكشف "الإسماعيلي اسم كبير جدا، ولكن لا يوجد إمكانيات ونتدرب في (جيم) خارج النادي وإذا تعادلت تحدث مضايقات لك خارج الملعب".

وأوضح دونجا "أتمنى من المسؤولين فعل شيء يليق بحجم نادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن الفترة الماضية قال: "تعبت نفسيا في فترة ما بسبب حال الجماهير، أتخيل احتفالات الجماهير بعد الوصول لنصف البطولة العربية، كنت أتمنى حصد لقب مع الفريق".

وعن اتهامات التفويت شدد دونجا "نلعب أمام الأهلي مثل الزمالك، وأرفض اتهامات التفويت لأنها غير منطقية كنا الأكثر استحواذا أمام الزمالك في الكأس رغم الخسارة، لدينا لاعبون من الأهلي والزمالك فإذا كان ما يقال حقيقي سيخرج اللاعب ويفصح عن كل شيء".

وبالحديث عن الزمالك أوضح "لي الشرف أنني لعبت من قبل مع نادي الزمالك، بدأت بشكل جيد جدا مع الفريق ولكن فترة تغيير المدربين مع إصابتي كانت صعبة".

وتابع "نتائج الإسماعيلي هذا الموسم ظلمتني، أركز جدا في الفترة المقبلة للوصول إلى أعلى مستوى".

وعن حقيقة اقترابه من الزمالك، اختتم دونجا تصريحاته "شرف لاي لاعب ارتداء قميص النادي وإذا حصل نصيب سأكون سعيدا وفخور بإشادة فيريرا بي".