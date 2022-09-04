دونجا: تعبت نفسيا بسبب حال جماهير الإسماعيلي.. وموقفه من الزمالك

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

محمود عبد العاطي دونجا

أعرب محمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلي عن استيائه من الفترة الماضية بسبب ضعف الإمكانيات.

وانتهى تعاقد دونجا مع الإسماعيلي وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي ناد.

وقال دونجا عبر قناة الحياة: "اخترت نادي الإسماعيلي وأنا في الزمالك رغم أن الدراويش وقتها في المركز الأخير أو قبل الأخير وذلك لأنه كان فريقي المفضل في الصغر".

أخبار متعلقة
الكومي: مدرب الإسماعيلي الجديد سيصل الخميس.. والتبرعات أقل من المتوقع باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي طلائع الجيش يحسم المركز الرابع بالفوز على الإسماعيلي في ختام الدوري تشكيل الدوري - غياب مهند لاشين مع طلائع الجيش.. وفريق كامل جديد لـ الإسماعيلي

وأضاف "حصلت على وعود بتكوين فريق جديد للإسماعيلي وضم 20 صفقة وهو ما لم يحدث في النهاية تم الاكتفاء بصفقتين معروفين فقط".

وشدد دونجا "لا يمكن أن أقول إمكانيات الإسماعيلي تجعله ينافس على الدوري أو أننا نحصل على مستحقاتنا في وقتها، هناك قميص للفريق لعبنا به 3 سنوات".

وكشف "الإسماعيلي اسم كبير جدا، ولكن لا يوجد إمكانيات ونتدرب في (جيم) خارج النادي وإذا تعادلت تحدث مضايقات لك خارج الملعب".

وأوضح دونجا "أتمنى من المسؤولين فعل شيء يليق بحجم نادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن الفترة الماضية قال: "تعبت نفسيا في فترة ما بسبب حال الجماهير، أتخيل احتفالات الجماهير بعد الوصول لنصف البطولة العربية، كنت أتمنى حصد لقب مع الفريق".

وعن اتهامات التفويت شدد دونجا "نلعب أمام الأهلي مثل الزمالك، وأرفض اتهامات التفويت لأنها غير منطقية كنا الأكثر استحواذا أمام الزمالك في الكأس رغم الخسارة، لدينا لاعبون من الأهلي والزمالك فإذا كان ما يقال حقيقي سيخرج اللاعب ويفصح عن كل شيء".

وبالحديث عن الزمالك أوضح "لي الشرف أنني لعبت من قبل مع نادي الزمالك، بدأت بشكل جيد جدا مع الفريق ولكن فترة تغيير المدربين مع إصابتي كانت صعبة".

وتابع "نتائج الإسماعيلي هذا الموسم ظلمتني، أركز جدا في الفترة المقبلة للوصول إلى أعلى مستوى".

وعن حقيقة اقترابه من الزمالك، اختتم دونجا تصريحاته "شرف لاي لاعب ارتداء قميص النادي وإذا حصل نصيب سأكون سعيدا وفخور بإشادة فيريرا بي".

الزمالك الإسماعيلي محمود دونجا
نرشح لكم
الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم أبو جبل لمدة ثلاثة مواسم سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتجاه الأقرب عدم ضم مدافعين إلا في حالة واحدة البدري يتحدث بعد فوز وفاق سطيف الأول في الدوري الجزائري: نبني فريقا للمستقبل ملف - كل ما قاله أحمد دياب عن مكاسب الدوري ومفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبي فيوتشر دياب يجيب: هل سينتقل رضا بوبو وعمر كمال إلى الأهلي والزمالك دياب: هناك تطور في مراسم تسليم درع الدوري.. وهذا قرار الرابطة ضد "التفويت" دياب: أزمة تضارب المواعيد لـ الأهلي في مونديال الأندية كانت من اختصاص اتحاد الكرة
أخر الأخبار
الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يضم أبو جبل لمدة ثلاثة مواسم 9 دقيقة | ميركاتو
تقرير: تشافي رفض التخلي عن توريس لـ أرسنال 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضربة قوية لإسبانيا.. داني أولمو قد يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإسباني
سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هذه مجرد البداية.. الكثير من الأشياء ستحدث هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
دونجا: تعبت نفسيا بسبب حال جماهير الإسماعيلي.. وموقفه من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
صن: لترك أماكن للصفقات الجديدة.. خروج جونز من غرف خلع ملابس مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد