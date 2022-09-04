مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتجاه الأقرب عدم ضم مدافعين إلا في حالة واحدة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 11:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

كشف مصدر من نادي الزمالك أن الاتجاه الأقرب هو عدم ضم مدافعين في سوق الانتقالات الجارية.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الوحيدة التي سيضم فيها الفريق مدافعا جديدا ستكون بسبب رحيل أحد مدافعي الفريق.

وارتبط اسم الزمالك باللاعب أحمد حكم مدافع سموحة للتعاقده معه لتدعيم صفوف الفريق.

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وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com تعليقا عن التقارير المنتشرة: "غير صحيح إتمام التعاقد مع أي مدافعين في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر "الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الفني هو عدم ضم مدافعين جدد للفريق".

وتابع "إذا رحل أحد مدافعي الفريق خلال الفترة الحالية سيتم دراسة الأمر مجددا".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "حال تعاقد النادي مع لاعب بشكل رسمي يتم الإعلان عنه".

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل في دولة قطر.

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

الزمالك أحمد حكم سموحة
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