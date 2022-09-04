دياب يجيب: هل سينتقل رضا بوبو وعمر كمال إلى الأهلي والزمالك

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 01:08

كتب : FilGoal

محمد رضا بوبو

شدد أحمد ياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر على أن الثنائي عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" سيتم تحديد مصيره من قبل مجلس إدارة النادي.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

محمد رضا

النادي : فيوتشر

فيوتشر
الأهلي

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "مجلس إدارة فيوتشر تجمعه علاقات جيدة مع كل الأندية، والتفكير أن يكون هناك استفادة فنية للفريق".

وأضاف "المجلس هو الذي سيتفاوض مع الأندية بشأن الصفقات والراحلين عن الفريق".

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وأكمل "فيوتشر يفتح الباب أمام التعامل مع كل الأندية بما يحقق الاستفادة للفريق".

وبسؤاله عن هل سيرحل عمر كمال إلى الزمالك وبوبو إلى الأهلي رد قائلا: "هذا الأمر في يد مجلس إدارة النادي".

وأتم تصريحاته "مجلس إدارة فيوتشر تعامل في بداية الموسم الماضي مع جميع الأندية ولا يوجد أي مشكلة لديه، والإدارة سترى المناسب للفريق وسيتم تنفيذه".

أحمد دياب الأهلي الزمالك فيوتشر محمد رضا بوبو عمر كمال
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