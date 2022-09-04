دياب يجيب: هل سينتقل رضا بوبو وعمر كمال إلى الأهلي والزمالك

شدد أحمد ياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر على أن الثنائي عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" سيتم تحديد مصيره من قبل مجلس إدارة النادي.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "مجلس إدارة فيوتشر تجمعه علاقات جيدة مع كل الأندية، والتفكير أن يكون هناك استفادة فنية للفريق".

وأضاف "المجلس هو الذي سيتفاوض مع الأندية بشأن الصفقات والراحلين عن الفريق".

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وأكمل "فيوتشر يفتح الباب أمام التعامل مع كل الأندية بما يحقق الاستفادة للفريق".

وبسؤاله عن هل سيرحل عمر كمال إلى الزمالك وبوبو إلى الأهلي رد قائلا: "هذا الأمر في يد مجلس إدارة النادي".

وأتم تصريحاته "مجلس إدارة فيوتشر تعامل في بداية الموسم الماضي مع جميع الأندية ولا يوجد أي مشكلة لديه، والإدارة سترى المناسب للفريق وسيتم تنفيذه".