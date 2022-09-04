دياب: هناك تطور في مراسم تسليم درع الدوري.. وهذا قرار الرابطة ضد "التفويت"

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 00:59

كتب : FilGoal

احتفالات جماهير ولاعبي الزمالك بلقب الدوري داخل النادي

يرى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مراسم تسليم درع الدوري الموسم المنقضي كانت أفضل بكثير من الموسم الذي سبقه.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد مقارنة بين تسليم درع الدوري الموسم قبل الماضي وبين الموسم المنقضي، ورغم وجود بعض الزحام هذا الموسم إلا أن الأمور كانت منظمة".

وأضاف "السماح بتعاقد الأندية مع 3 لاعبين أجانب في الناشئين والشباب يساهم في شرائهم بمبالغ مالية قليلة وتطويرهم ثم بيعهم بمقابل أكبر".

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وأشار "رفضنا اقتراحات بعض الأندية بزيادة عدد الأجانب أو تقليص العدد وأيضا عودة الحراس الأجانب".

وكشف "فيتوريا لم يطلب تقليص عدد أندية الدوري أو عدد الأجانب في كل فريق، وكان له بعض التعليقات على الملاعب".

وبسؤاله عن الشكاوي ضد تفويت المباريات رد قائلا: "لا أعتقد أن رئيس أحد الأندية سيطلب من لاعبي فريقه أن ينهزموا في أي مباراة، وإذا تلقينا شكوى بها أدلة واضحة وملموسة سيتم التحقيق فيها واتخاذ قرارات حاسمة".

وكشف "دوري الموسم المقبل سيكون بنظامه الحالي دون تغيير".

واستمر في تصريحاته "لا يمكن التحكم في عقود اللاعبين مع الأندية، ولكن يمكن التحكم في الميزانية المالية المحددة لكل نادي المخصصة للصفقات".

أحمد دياب
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