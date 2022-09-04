دياب: أزمة تضارب المواعيد لـ الأهلي في مونديال الأندية كانت من اختصاص اتحاد الكرة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن اتحاد الكرة كان هو المسؤول عن ملف أزمة تداخل المواعيد الخاصة بالأهلي وقت المشاركة في كأس العالم للأندية النسخة الماضية.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "وقت أزمة تضارب المواعيد الخاصة بالأهلي قبل مونديال الأندية كان المسؤول عنها هو اتحاد الكرة وليس رابطة الأندية".

وأضاف "في المستقبل ستكون الرابطة المسؤولة إدارة مثل هذه الملفات، ووقتها سنحاول التواصل مع باقي روابط الأندية العالمية لحل مثل هذه الأزمات".

أخبار متعلقة
دياب: عقوبات الجمهور قد تصل لمنع مدى الحياة.. ولم يحضر مباريات الزمالك أعداد زائدة دياب: هذه مكاسب الدوري.. وكاف لن ينتظرنا لتحديد المشاركين في إفريقيا محمد عمر: الاتحاد يحتاج 5-6 صفقات.. وفعلنا بند شراء هذا اللاعب

أزمة التحكيم

وانتقل للحديث عن تطوير التحكيم قائلا: "دور رابطة الأندية أن تنضم إلى الأندية في شكواها تجاه التحكيم من خلال التواصل مع اتحاد الكرة، وذلك من أجل تحقيق العدالة الكاملة للجميع".

وأردف "هناك مؤشرات إيجابية لعمل مارك كلاتنبرج في تطوير منظومة التحكيم المصرية".

وأكد "الرابطة لن تعلن أي عقوبات على التحكيم، والأندية ستعرف بالعقوبات إذا غاب الحكم عن بعض المباريات بعد تقديم شكوى وقتها سيتم التأكد أنه أخطأ، ولكن إذا تم تقديم شكوى ضد الحكم وأدار المباريات بشكل طبيعي فمعنى ذلك أنه لم يخطئ".

وأتم تصريحاته "كلاتنبرج سيرفع الضغط عن الحكام، وهو سيعقد معسكرات للتحكيم للتدريب على الفيديو أيضا من أجل تطوير منظومة التحكيم بالكامل".

أحمد دياب الدوري المصري الأهلي كلاتنبرج
نرشح لكم
دياب يجيب: هل سينتقل رضا بوبو وعمر كمال إلى الأهلي والزمالك دياب: هناك تطور في مراسم تسليم درع الدوري.. وهذا قرار الرابطة ضد "التفويت" دياب: عقوبات الجمهور قد تصل لمنع مدى الحياة.. ولم يحضر مباريات الزمالك أعداد زائدة جلسة بين فيريرا وزيزو عقب نهاية مران الزمالك الحضري عن اكتشافه في المنتخب الأولمبي: علي نادر لم يتأخر عن بلده رغم اللوائح في قطر الكومي: مدرب الإسماعيلي الجديد سيصل الخميس.. والتبرعات أقل من المتوقع محمد عمر: الاتحاد يحتاج 5-6 صفقات.. وفعلنا بند شراء هذا اللاعب دياب: هذه مكاسب الدوري.. وكاف لن ينتظرنا لتحديد المشاركين في إفريقيا
أخر الأخبار
دياب يجيب: هل سينتقل رضا بوبو وعمر كمال إلى الأهلي والزمالك ساعة | ميركاتو
دياب: هناك تطور في مراسم تسليم درع الدوري.. وهذا قرار الرابطة ضد "التفويت" ساعة | الكرة المصرية
دياب: أزمة تضارب المواعيد لـ الأهلي في مونديال الأندية كانت من اختصاص اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
دياب: عقوبات الجمهور قد تصل لمنع مدى الحياة.. ولم يحضر مباريات الزمالك أعداد زائدة ساعة | الكرة المصرية
جلسة بين فيريرا وزيزو عقب نهاية مران الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الحضري عن اكتشافه في المنتخب الأولمبي: علي نادر لم يتأخر عن بلده رغم اللوائح في قطر ساعة | الكرة المصرية
الكومي: مدرب الإسماعيلي الجديد سيصل الخميس.. والتبرعات أقل من المتوقع ساعة | الكرة المصرية
محمد عمر: الاتحاد يحتاج 5-6 صفقات.. وفعلنا بند شراء هذا اللاعب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد