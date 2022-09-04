دياب: أزمة تضارب المواعيد لـ الأهلي في مونديال الأندية كانت من اختصاص اتحاد الكرة

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن اتحاد الكرة كان هو المسؤول عن ملف أزمة تداخل المواعيد الخاصة بالأهلي وقت المشاركة في كأس العالم للأندية النسخة الماضية.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "وقت أزمة تضارب المواعيد الخاصة بالأهلي قبل مونديال الأندية كان المسؤول عنها هو اتحاد الكرة وليس رابطة الأندية".

وأضاف "في المستقبل ستكون الرابطة المسؤولة إدارة مثل هذه الملفات، ووقتها سنحاول التواصل مع باقي روابط الأندية العالمية لحل مثل هذه الأزمات".

أزمة التحكيم

وانتقل للحديث عن تطوير التحكيم قائلا: "دور رابطة الأندية أن تنضم إلى الأندية في شكواها تجاه التحكيم من خلال التواصل مع اتحاد الكرة، وذلك من أجل تحقيق العدالة الكاملة للجميع".

وأردف "هناك مؤشرات إيجابية لعمل مارك كلاتنبرج في تطوير منظومة التحكيم المصرية".

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وأكد "الرابطة لن تعلن أي عقوبات على التحكيم، والأندية ستعرف بالعقوبات إذا غاب الحكم عن بعض المباريات بعد تقديم شكوى وقتها سيتم التأكد أنه أخطأ، ولكن إذا تم تقديم شكوى ضد الحكم وأدار المباريات بشكل طبيعي فمعنى ذلك أنه لم يخطئ".

وأتم تصريحاته "كلاتنبرج سيرفع الضغط عن الحكام، وهو سيعقد معسكرات للتحكيم للتدريب على الفيديو أيضا من أجل تطوير منظومة التحكيم بالكامل".