دياب: عقوبات الجمهور قد تصل لمنع مدى الحياة.. ولم يحضر مباريات الزمالك أعداد زائدة

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن الهدف الحالي هو عودة الجمهور بالسعة الكاملة لمباريات الدوري.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "هدفنا عودة الجمهور بالسعة الكاملة وليس توقيع العقوبات، وعندما يحدث أي شيء خارج من الجمهور تتعطل عملية العودة الكاملة للجمهور في المباريات".

وبسؤاله عن عقوبات مباراة الأهلي والإسماعيلي قال: "كانت هناك عقوبات بسبب بعض الأحداث داخل الملعب والسباب الجماعي، وعقوبات أخرى خارج الملعب، وننتظر نتيجة تحقيقات النيابة لإعلان باقي العقوبات وقد تصل إلى الحرمان مدى الحياة من دخول المباريات".

video:1

ورد على سؤال هل تجاوز عدد الجمهور في بعض مباريات الزمالك مثل مواجهة فاركو قائلا: "نتعامل مع أعداد الجمهور من قبل شركة تذكرتي والشركة لا تطرح تذكرة زيادة عن العدد المحدد".

وأردف "من الممكن أن يشهد مجلس إدارة رابطة الأندية بعض التغييرات في عضو أو عضوين في الموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "رغم مختلف انتماءات أعضاء الرابطة إلا أنها عملت بكل حيادية وطبقت القانون على الجميع، ولا ألوم عضو المجلس على انتمائه ولكن ألومه على عمله".