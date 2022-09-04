جلسة بين فيريرا وزيزو عقب نهاية مران الزمالك

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 00:30

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك

اجتمع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك مع أحمد سيد "زيزو" عقب نهاية مران الفريق.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وحرص المدرب البرتغالي على الاجتماع بزيزو في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل يوم الخميس المقبل.

وهنأ فيريرا اللاعب على تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، وتمني له المزيد من تحقيق النجاحات والبطولات مستقبلا.

كما منح اللاعب بعض التعليمات والنصائح استعدادا للفترة المقبلة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران السبت.

وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودتهم من الراحة السلبية.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب لرفع اللياقة البدنية بجانب تدريبات تأهيلية بالكرة.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة سلبية خلال الفترة الماضية.

وشارك في التدريبات الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق عقب عودتهما من تونس بعدما قضى اللاعبان فترة الراحة مع أسرهم .

وفي نفس السياق شهدت التدريبات غياب مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين الذين شاركوا في لقاء إيسترن كومباني الأخير في الدوري، بناء على قرار فيريرا على أن ينتظمون في تدريبات الغد بصورة طبيعية.

وعقد فيريرا جلسة مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ثنائي الفريق المنضم حديثا لصفوف الأبيض.

ومنح فيريرا الثنائي بعض النصائح والتعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

الزمالك جوسفالدو فيريرا أحمد سيد زيزو
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