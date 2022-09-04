الحضري عن اكتشافه في المنتخب الأولمبي: علي نادر لم يتأخر عن بلده رغم اللوائح في قطر

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

عصام الحضري - مران منتخب مصر في كوريا

تحدث عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي على هامش المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وقال الحضري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المعسكر مستمر لمدة أسبوع. الكل لديه فرصة وسنشاهدهم جميعا. بدأنا متأخرا ولكننا نعمل ونتابع الجميع".

وأضاف "في حراسة المرمى لدينا حمزة علاء وعلي الجابري (سيراميكا) ويوسف نادر (بيراميدز) وعلي نادر (الخور القطري). هذا الرباعي تم اختياره من قرابة 10 حراس مرمى، والباب مفتوح وأتابع الجميع".

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وأوضح "علي نادر مصري أمريكي محترف في نادي الخور القطري. هناك لوائح معروفة في قطر، إذا كنت حارس مرمى تملك الإقامة يمكنك اللعب، ولكن لا يمكنك اللعب للمنتخب. إذا لعبت لمنتخب بلدك فهذا قد يسقطك من سجلات القيد".

وتابع "هناك العديد من اللاعبين الجيدين المحترفين بجنسيات مختلفة. حين تحدثت مع علي نادر كان مرحبا وكذلك والده، ولم يتأخرا على بلدهما".

واختتم "مشكلة أن هؤلاء اللاعبين لا يشاركون مع أنديتهم لا تشكل لي عائقا، فأنا أعرف كيف أهيئهم نفسيا وأجهزهم. أتعامل معهم كصديقهم فهم يعتبروا مثل أبنائي ونحن أسرة وسنعمل لصالح بلدنا".

في الإطار ذاته قال حمزة علاء حارس مرمى الأهلي: "أشعر بالفخر للتدرب تحت قيادة شخص مثل عصام الحضري. أي حارس مصري يهدف لتحقيق نصف ما حققه الحضري".

وأضاف "هذا دافع لنا ويجعلنا نزداد تركيزا، لأن من يدربنا قد حقق كل شيء بالفعل".

أيضا قال محمود صابر لاعب أسوان: "نسير بشكل جيد وبتركيز مرتفع. لم نتجمع منذ وقت طويل ولكن المدرب يحاول أن يجعلنا نحفظ ما يريد منا العمل عليه".

وأضاف "نحاول فهم تعليماته ولكنها أمور كثيرة على يومين فقط، ولذلك نحن بحاجة لبعض الوقت".

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