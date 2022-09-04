الكومي: مدرب الإسماعيلي الجديد سيصل الخميس.. والتبرعات أقل من المتوقع

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن وصول المدير الفني الجديد للفريق الخميس المقبل، مشيرا إلى أن أرقام التبرعات أقل من المتوقع.

وقال يحيى الكومي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أرقام التبرعات للإسماعيلي أقل من المتوقع".

وأضاف "نأمل في الحصول على موارد أخرى من خلال البث التلفزيوني وحقوق الرعاية والإعلانات".

وتابع "لا يوجد نية لرحيل عبد الرحمن مجدي أو باهر المحمدي إلا في حال وجود عرض مادي كبير مغري".

وواصل "هناك عرض من الخليج لضم عبد الرحمن مجدي ولكنه ليس بالجدية الكافية".

وأتم "المدير الفني الجديد للإسماعيلي سيصل مصر الخميس المقبل لإتمام الاتفاق، سيرتقي لطموحات جماهير النادي وأكثر".

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة، من 9 انتصارات و11 تعادلا و14 هزيمة.

video:1