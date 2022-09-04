محمد عمر: الاتحاد يحتاج 5-6 صفقات.. وفعلنا بند شراء هذا اللاعب

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

محمد عمر - الاتحاد السكندري

أوضح محمد عمر المدير الفني لـ الاتحاد أن الفريق بحاجة فقط لـ 5-6 صفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الماضي.

وقال عمر عبر أون تايم سبورتس: "بيع أحمد عادل ميسي ومروان عطية؟ من يحدد ذلك مجلس الإدارة في ظل المتطلبات المادية للنادي في وجود 18 لعبة مختلفة".

وأضاف "في حال استمراري مدربا سيكون من الصعب رحيل الثنائي لأنه من القوام الرئيسي للفريق حسب رؤيتي، الفريق يمتلك قواما جيدا لكنه بحاجة للتدعيمات والتي تصل إلى 5-6 صفقات لنكوّن فريقا محترما".

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وأكمل "التعاقد مع المهدي سليمان في مركز حراسة المرمى من الصفقات الجيدة جدا".

وأتم "الاتحاد فعّل بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز مقابل 3 ملايين جنيه وهو يفضل التواجد في الاتحاد".

واحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة عقب نهاية الموسم المنقضي.

وأعلن الاتحاد رسميا أمس السبت تعاقده مع ناصر ناصر قادما من صفوف الجونة في صفقة انتقال حر.

وكان الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق ضمه للحارس المهدي سليمان قادما من صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر ووقع اللاعب على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وبعدها أعلن الاتحاد تعاقده مع أحمد عيد قادما من الأولمبي.

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