دياب: هذه مكاسب الدوري.. وكاف لن ينتظرنا لتحديد المشاركين في إفريقيا

عدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة المكاسب التي تحققت في الدوري المصري الموسم المنقضي.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "راضي بنسبة 50% عما تحقق في الموسم المنقضي، آمال رابطة الأندية كبيرة والكرة المصرية والجمهور والأندية تستحق أكثر من ذلك".

وتحدث عن المكاسب قائلا: "مباراة القمة أقيمت لأول مرة الموسم الماضي بنظام الذهاب والعودة لأول مرة منذ عام 1966، وبحضور الجمهور لأول مرة منذ 12 عاما".

وأضاف "لأول مرة يتم إذاعة مباريات الدوري بجودة عالية HD، والمباريات التي لم تذع بهذه الجودة كانت قليلة للغاية طوال الموسم".

وأكمل "وصل عدد الجمهور في كل مباراة بنهاية الدوري إلى 5 آلاف، وكذلك تم تخفيض سعر تذاكر حضور المباريات".

وأشار "هدفنا أن يتم إعلان جدول الدوري بمواعيد كل المباريات من الجولة الأولى إلى الأخيرة، وإن شاء الله سيتم ذلك، وزيادة عدد الجمهور وتطوير الملاعب وتقنيات بث المباريات".

وأكمل "نحتاج إلى 18 استاد حتى يظهر كل ملعب بحالة جيدة بنسبة 100%، ولكن في مصر كل ملعب يتم تخصيصه لأكثر من فريق".

واستمر في تصريحاته "كانت هناك أزمات في توقيت تحديد أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية طوال المواسم الماضية".

وأتم تصريحاته "الاتحاد الإفريقي لم يكن لينتظرنا حتى 30 أغسطس لتحديد أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا، وكان هناك تأكيد على هذا التاريخ، واخترنا موعد 30 يوليو وهو الأقرب للعدالة".