نائب رئيس المصري يوضح موعد الإعلان عن المدير الفني والصفقات

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري موقف النادي الحالي من الصفقات وملف المدير الفني للفريق استعدادا للموسم المقبل.

وقال عبد القادر عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "ملف المدير الفني الجديد لـ المصري والصفقات يتولاه كامل أبو علي رئيس النادي".

وأضاف "سنعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا كبيرا بحضوره للإعلان عن كل شيء بعد الاجتماع مع مجلس الإدارة".

وأردف "لم يتم الاستقرار على جنسية المدير الفني للفريق سواء مصريا أو أجنبيا".

وأتم "هل اسم إيهاب جلال مطروح على قائمة المدربين للمصري؟ لا أعتقد ذلك".

⚽🔥 نائب رئيس النادي المصري يكشف كواليس اختيار المدير الفني القادم للنادي وحقيقة تولي إيهاب جلال #أخبار_ONTime pic.twitter.com/rC5061eTU8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 3, 2022

وأوضح مصدر من المصري لـFilGoal.com في وقت سابق عن ترشيحات المدرب الجديد "كريستيان جروس يتصدر قائمة الترشيحات لتولي تدريب المصري".

وأعلن النادي المصري توجيه الشكر للمدرب السابق حسام حسن وجهازه المعاون.

وتولى جروس قيادة الزمالك خلال موسم 2018-2019، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للمدرب السويسري قيادة الأهلي السعودي أيضا في المنطقة العربية.

أما على المستوى الأوروبي، فقد درب توتنام هوتسبر وشتوتجارت ويانج بويز وشالكه، الذي كان مهمته الأخيرة حتى الآن كمدير فني.