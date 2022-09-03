ساري لا يعرف الفوز على الفريق الذي صنعه.. نابولي يفوز على لاتسيو

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

نابولي - لاتسيو

استعاد نابولي الصدارة بشكل مؤقت بفوز صعب خارج الديار على لاتسيو في ملعب الأولمبيكو بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة.

وقلب البارتينوبي تأخره أمام لاتسيو بفضل هدفي كيم مين جاي وخيفتشيا كفاراستخيليا، فيما سجل ماتيا زاكاني هدف النسور.

وارتقى نابولي للمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة متساويا مع ميلان في الصدارة بشكل مؤقت.

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ولا زال ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو الحالي ونابولي سابقا دون فوز على فريقه السابق للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، إذ خسر مع يوفنتوس مباراة ولاتسيو 3 مباريات.

كما خسر أمام نابولي مع يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا 2020.

بينما تكبد لاتسيو خسارته الأولى في الدوري وتوقف رصيده عند 8 نقاط.

وفي الدقيقة الرابعة تقدم لاتسيو عن طريق ماتيا زاكاني بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد الجورجي كفاراستخيليا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد تسديدة بعيدة المدى عقب مجهود فردي لكنها ارتدت من القائم الأيمن.

وبعد دقيقتين فقط سجل نابولي التعادل عن طريق الكوري الجنوبي كيم مين جاي برأسية عقب ركلة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول خرج إرفينج لوزانو من الملعب وعوضه ماتيو بوليتانو بسبب الإصابة.

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وأهدر لاعبو نابولي أكثر من فرصة محققة أمام لاتسيو في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وكاد فيكتور أوسيمين أن يسجل هدفا رائعا بمجهود فردي لكن تسديدته أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 60.

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في الدقيقة 61 استطاع كفاراستخيليا أن يسجل هدف الفوز بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من زامبو أنجويسا.

ضغط لاتسيو في النصف ساعة الأخيرة لمحاولة تسجيل التعادل لكن المباراة انتهت بفوز البارتينوبي.

نابولي لاتسيو الدوري الإيطالي
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