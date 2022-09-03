رئيس استاد القاهرة: الزمالك مستمر في الموسم المقبل.. وفريقان طلبا استخدام الملعب

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

شعار الزمالك في استاد القاهرة

تحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن قدرة الملعب على تحمل مباريات الفرق في الموسم الجديد (2022-2023)، مؤكدا استمرار الزمالك في استاد القاهرة.

وقال عبد الوهاب لقناة صدى البلد: "مستشار الاستاد للشؤون الزراعية هو من يحدد قدرة الملعب على تحمل عدد معين من الفرق وقال لنا إن الاستاد يتحمل 4 فرق معا في الموسم".

وأضاف "الزمالك مستمر معنا في الموسم القادم. وهناك ناديان تقدما بطلب اللعب على استاد القاهرة، وهما وادي دجلة وزد".

وأوضح "هذا الناديان هما من تقدما بطلبات رسمية حتى الآن".

واختتم "سيتم توفيق أوضاع جداول المسابقات حتى لا تتعارض مباريات هذه الفرق مع بعضها البعض على استاد القاهرة".

وفاز الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، للمرة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر ينافس وادي دجلة وزد في دوري الدرجة الثانية.

استاد القاهرة الزمالك وادي دجلة زد الدوري المصري
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