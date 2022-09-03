إنبي: مفاوضات شفهية من الأهلي لضم شلبي.. وهناك أكثر من ناد طلبوا ضم إيبوكا

شدد شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي أنه لم يتلق أي عرض رسمي لضم إيبوكا حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات من أكثر من ناد بشكل شفهي وهو ما حدث مع مصطفى شلبي أيضا.

وقال شريف أبو الغيط في تصريحات لقناة المحور: "انتقال إيبوكا للمصري؟ لم يتم بعد، هناك مفاوضات من المصري ومن أندية أخرى. إنه واحد من أفضل المهاجمين في الدوري".

وأضاف "لم يصل حتى هذه اللحظة عرض رسمي لضم اللاعب، كلها شفهية ومن المتوقع أن يصل عرض واضح هذا الأسبوع".

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وتابع "أكبر عرض قدم لإيبوكا؟ مثلما قال رئيس النادي، مليون ونص دولار وهذا ما نتوقعه. من المتوقع وصول عرض رسمي هذا الأسبوع".

وواصل "أكبر عرض قدم لإيبوكا؟ مثلما قال رئيس النادي، مليون ونص دولار وهذا ما نتوقعه، اللاعب لديه ثقة في إدارة النادي أننا سنسوقه بشكل جيد وإذا لم يحدث ذلك فسيبقى معنا".

وسجل إيبوكا 13 هدفا وصنع أربعة آخرين في 32 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

واستطرد "لم نتلق أي عرض رسمي لضم مصطفى شلبي ولكن هناك مفاوضات شفهية بين محمود الخطيب وأيمن الشريعي رئيس إنبي".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري الموسم الماضي إذ سجل 11 هدفا وصنع اثنين آخرين في 31 مباراة خاضهم مع الفريق.

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واستكمل "علي فوزي تعرض للظلم بعدم انضمامه إلى منتخب مصر، يقدم مستويات مميزة للغاية".

وأتم عن مستقبل فييرا "لجنة الكرة في اجتماع دائم حاليا، ما قدمه الفريق في الموسم الماضي لم يرضنا، سيتم عقد جلسة مع المدرب لتقييم ما حدث في الموسم الماضي ونتخذ قرارا بشأن ما سيحدث في الموسم المقبل".

وأنهى إنبي الدوري الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.