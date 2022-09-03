كاد أن يصنع هدفا.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام باريس سان جيرمان

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

شارك مصطفى محمد في خسارة فريقه نانت أمام باريس سان جيرمان في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي بنتيجة 3-0.

وظهر مصطفى محمد أساسيا في المباراة الثانية على التوالي لكنه لم يسجل كما فعل في آخر مباراتين ضد تولوز وستراسبورج.

وكاد مصطفى محمد أن يصنع أول أهداف نانت في اللقاء بعدما مهدّ الكرة لصامويل موتوسامي القادم من خارج منطقة، لكن تسديدة الأخير في الدقيقة التاسعة مرت أعلى من العارضة.

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فماذا صنع مصطفى محمد ضد بطل الدوري بالأرقام؟

دقائق: 90

تسديدات: 0

لمس الكرة: 17

دقة تمرير: 83% (5 من 6)

تمريرات مفتاحية: 1

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 8

فوز بصراعات هوائية: 0 من 2

حصول على أخطاء: 3

ارتكاب أخطاء: 1

عرقلة ناجحة: 1

فوز ارتقى بباريس سان جيرمان للصدارة رفقة مارسيليا برصيد 16 نقطة.

بينما توقف رصيد نانت عند 6 نقاط في المركز العاشر متكبدا الخسارة الثانية.

مصطفى محمد نانت باريس سان جيرمان
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