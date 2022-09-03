بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بسهولة أمام باريس سان جيرمان

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 23:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

سقط نانت أمام باريس سان جيرمان بالخسارة بنتيجة 3-0 في الجولة الفرنسي بالجولة السادسة في مباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد أساسيا.

وشارك مصطفى محمد أساسيا في المباراة الثانية على التوالي لكنه لم يسجل كما فعل في آخر مباراتين ضد تولوز وستراسبورج.

فوز ارتقى بباريس سان جيرمان للصدارة رفقة مارسيليا برصيد 16 نقطة.

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بينما توقف رصيد نانت عند 6 نقاط في المركز العاشر متكبدا الخسارة الثانية.

وكاد مصطفى محمد أن يصنع أول أهداف نانت في اللقاء بعدما مهدّ الكرة لصامويل موتوسامي القادم من خارج منطقة، لكن تسديدة الأخير في الدقيقة التاسعة مرت أعلى من العارضة.

وتقدم كيليان مبابي بالهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة بينية من ليونيل ميسي، فجاءت تسديدة الفرنسي في الشباك بكل قوة معلنة الهدف الأول.

وصعّب الظهير البرازيلي فابيو اللقاء على زملائه في نانت، بعدما تدخل بشكل قوي على فيتينيا في منتصف الملعب ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

ولم يستطع لاعب الوسط البرتغالي إكمال اللقاء ليعوضه مواطنه ريناتو سانشيز بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

في الشوط الثاني أضاف مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة أرضية من ليونيل ميسي في الدقيقة 55.

وانتظر الحكم تأكيد تقنية الفيديو ليحتسب الهدف، ليصل للهدف السابع في الدوري الفرنسي متصدرا الترتيب رفقة زميله نيمار الذي بدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء.

كما وصل ميسي إلى التمريرة الحاسمة السادسة له في الدوري الفرنسي ليتصدر الترتيب أيضا مع نيمار.

في الدقيقة 63 شارك نيمار بدلا من مبابي، وسيرخيو راموس بدلا من ماركو فيراتي.

وفي الدقيقة 68 استطاع الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش من متابعة كرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة نيمار ليسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 79 شارك ماركوس كوكو بدلا من مصطفى محمد.

وكاد ليونيل ميسي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 83، لكن تسديدته تصدى لها ألبان لافون.

لتنتهي المباراة بفوز سهل لـ باريس سان جيرمان بالثلاثة.

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