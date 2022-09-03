ليفاندوفسكي يفك العقدة وكوندي يقسو على رفاق الأمس.. برشلونة يضرب إشبيلية بثلاثية

تغلب برشلونة على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

سجل ثلاثية الكتلان رافينيا في الدقيقة 21 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 وإريك جارسيا في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة تسجيل رافينيا لهدفه الرسمي الأول بقميص برشلونة.

هذا الهدف هو الأول للجناح البرازيلي بالرأس منذ قرابة 5 سنوات، تحديدا منذ 24 سبتمبر 2017، بقميص فيتوريا جيماريش ضد ماريتيمو في الدوري البرتغالي.

أيضا كسر روبرت ليفاندوفسكي عقدة إشبيلية، حيث سبق له مواجهة الفريق الأندلسي في 5 مباريات دون تسجيل.

من يهدر يستقبل

بدأت المباراة وكانت دفاعات برشلونة في المتناول، بينما تبارى لاعبو إشبيلية في إهدار الفرص، أبرزها كرة ماركوس أكونيا في الدقيقة 15 والتي أخطأت المرمى.

ومن فرصة هدف محقق لإشبيلية ارتدت الكرة في الدقيقة 21 لصالح برشلونة، حيث مرر عثمان ديمبيلي إلى روبرت ليفاندوفسكي فأرسلها فوق الحارس، ليحاول كواسي نيانزو إبعادها على خط المرمى، فيردها رافينيا بالرأس في الشباك.

وكاد ديمبيلي أن يضيف الثاني في الدقيقة 24، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

من كان يضرب لهم

بصناعة جول كوندي بعرضية رائعة في الدقيقة 36، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد أن تسلم وسدد مباشرة في الشباك.

ومرة أخرى كاد ديمبيلي أن يسجل بمرتدة ومراوغة رائعة، ليحاول التسديد فوق الحارس ولكن الكرة ابتعدت وجاورت القائم لينتهي الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية تبديلين بنزول خوسيه كارمونا ورافا مير بدلا من نيمانيا جوديلي وخوان جوردان.

وللمرة الثانية، صنع كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 50 بعد أن تسلم عرضية رافينيا ومهدها بالرأس إلى إريك جارسيا الذي أسكنها الشباك.

تحركات مستمرة

حل سيرجي روبرتو بدلا من إريك جارسيا ليشارك كظهير أيمن ويعود كوندي إلى قلب الدفاع في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 57 أتى كاسبر دولبرج صفقة صيف إشبيلية بدلا من يوسف النصيري.

ثم واصل تشافي تبديلاته بثلاثية دفعة واحدة، حيث أتى فيران توريس وفرينكي دي يونج وجوردي ألبا بدلا من عثمان ديمبيلي وبيدري وأليخاندرو بالدي، وذلك في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 65 حل سوسو بدلا من جونزالو مونتييل في صفوف إشبيلية، وتلاه بابو جوميز بدلا من إيسكو.

واستعدادا لمواجهة فيكتوريا بلزن يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، قرر تشافي سحب ليفاندوفسكي في الدقيقة 74 وإشراك أنسو فاتي.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، فيما استمرت أزمة إشبيلية، ليقبع في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة.