كرة يد - فوز الزمالك والشمس.. وخسارة الأهلي في الجولة الأولى من دوري السيدات
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 22:34
كتب : FilGoal
حققت فرق الزمالك والشمس وسبورتنج الفوز في الجولة الأولى من دوري كرة اليد للسيدات.
وخسر فريق سيدات الأهلي مباراته الأولى في الدوري.
وحقق الزمالك فوزا كبيرا على اتحاد الشرطة بنتيجة 44-18.
وخسر الأهلي امام سموحة بنتيجة 26-24 رغم التقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-11.
وفاز الشمس على المعادي بنتيجة 25-20.
وانتصر سبورتنج على منوف الرياضي بنتيجة 34-9.
وفي مباريات أخرى، فاز البنك الأهلي على مدينة نصر 36-20، وأصحاب الجياد على الترسانة 33-29، والطيران على هليوبوليس 33-12.
وأخيرا انتصر الزهور على هليوليدو 24-21.
ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الثانية من الدوري.
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