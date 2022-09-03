كرة يد - فوز الزمالك والشمس.. وخسارة الأهلي في الجولة الأولى من دوري السيدات

حققت فرق الزمالك والشمس وسبورتنج الفوز في الجولة الأولى من دوري كرة اليد للسيدات.

وخسر فريق سيدات الأهلي مباراته الأولى في الدوري.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على اتحاد الشرطة بنتيجة 44-18.

وخسر الأهلي امام سموحة بنتيجة 26-24 رغم التقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-11.

وفاز الشمس على المعادي بنتيجة 25-20.

وانتصر سبورتنج على منوف الرياضي بنتيجة 34-9.

وفي مباريات أخرى، فاز البنك الأهلي على مدينة نصر 36-20، وأصحاب الجياد على الترسانة 33-29، والطيران على هليوبوليس 33-12.

وأخيرا انتصر الزهور على هليوليدو 24-21.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الثانية من الدوري.