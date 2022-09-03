إنزاجي: نستحق التعادل أمام ميلان.. ومسؤول عن 30 دقيقة التي كلفتنا الخسارة

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر - ستيفانو بيولي - ميلان

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن فريقه يستحق التعادل في الدربي ضد ميلان.

وسقط إنتر في فخ الخسارة بنتيجة 3-2 في دربي ميلانو بقمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي عبر شبكة "دازن" بعد اللقاء: "بدأنا اللقاء بتوازن ثم سجلنا الهدف وتعادلوا معنا، وعقب ذلك نصف ساعة من التوقف كلفتنا هدفين".

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وأضاف "سجلنا هدفين رائعين، لكننا استقبلنا 3 أهداف، لم يكن علينا أن نستقبل خاصة في الدربي، في النهاية خسرنا".

وواصل "باعتبار كل ما قدمناه، نستحق التعادل، أنا المدير الفني والمسؤول الأول عن النصف ساعة التي كلفتنا خاصة في مباراة مهمة، كان علينا أن نكون أفضل".

وأكمل "الفارق بين مباراتي لاتسيو وميلان؟ مختلفان، عانينا اليوم للتسجيل أمام حارس رائع، ومن ثم استقبلنا أهدافا بسهولة، أنا المدرب وعليّ إيجاد طريقة حل هذه المشكلة".

وتابع "من أجل الفوز بالدربي عليك تقديم المزيد، بعد التبديلات أصبحنا أفضل، لكن الحقيقة أننا استقبلنا هدفين ولم نُظهر ردة فعل".

وأتم عن لقاء بايرن ميونيخ في دوري الأبطال: "في هذه اللحظة نشعر بالألم من خسارة الدربي، من أجل جماهيرنا والنادي، لدينا المزيد لنقدمه، نشعر بإحباط كبير بعد خسارة الدربي".

ولأول مرة يفوز ميلان على إنتر وهو صاحب الأرض في الدربي منذ يناير 2016 إذ خسر 3 مرات وتعادل في 3 منذ ذلك الحين.

رافائيل لياو الذي خاض مباراته الـ 100 في الدوري الإيطالي، أصبح أول برتغاليا يسجل في دربي ميلانو.

وأصبح إدين دجيكو (36 سنة و170 يوما) أصبح أكبر هدافي إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي متجاوزا والتر صامويل (34 سنة و198 يوما).

سيموني إنزاجي الدوري الإيطالي إنتر
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