مران الزمالك - مشاركة الأساسيين وغياب الشباب

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 22:10

كتب : إبراهيم رمضان

فريق شباب الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودتهم من الراحة السلبية.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب لرفع اللياقة البدنية بجانب تدريبات تأهيلية بالكرة.

أخبار متعلقة
الوردي ونداي يشاركان في مران الزمالك فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل كأس لوسيل تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة سلبية خلال الفترة الماضية.

وشارك في التدريبات الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق عقب عودتهما من تونس بعدما قضى اللاعبان فترة الراحة مع أسرهم .

وفي نفس السياق شهدت التدريبات غياب مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين الذين شاركوا في لقاء إيسترن كومباني الأخير في الدوري، بناء على قرار فيريرا على أن ينتظمون في تدريبات الغد بصورة طبيعية.

وعقد فيريرا جلسة مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ثنائي الفريق المنضم حديثا لصفوف الأبيض.

ومنح فيريرا الثنائي بعض النصائح والتعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وطاب المدير الفني الثنائي ببذل أقصى جهد وضرورة التركيز في الفترة المقبلة.

وأدي الثلاثي محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تدريبية خاصة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس.

وخاض الحراس تدريبات تأهيلية وبدنية في بداية المران عقب عودتهم من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد حسم الدوري.

وعقب ذلك خاض الثلاثي فقرة فنية تضمنت تدريبات التسديد من مسافات متنوعة، بجانب أمور خططية أخرى تحت قيادة أيمن طاهر .

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر لوسيل بقطر .

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مواجهة سانتو وكارتيرون.. حجازي وطارق يشاركان في تعادل الاتحاد أمام الاتفاق الوردي ونداي يشاركان في مران الزمالك فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل كأس لوسيل تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي بيراميدز يمدد تعاقده مع دودو الجباس لموسمين كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي زيزو عن بداياته: لعبت بدون حذاء..ظلمت في بدايتي مع الزمالك وسبب عودتي من البرتغال
أخر الأخبار
كرة يد - فوز الزمالك والشمس.. وخسارة الأهلي في الجولة الأولى من دوري السيدات 32 دقيقة | كرة يد
العربي القطري يتعاقد مع رافينيا ألكانتارا 35 دقيقة | ميركاتو
نشاط في وسط الملعب وتدخلات ناجحة.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق 37 دقيقة | المحترفون
ظهور دفاعي جيد.. ماذا قدم أحمد حجازي أمام الاتفاق 37 دقيقة | المحترفون
إنزاجي: نستحق التعادل أمام ميلان.. ومسؤول عن 30 دقيقة التي كلفتنا الخسارة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - مشاركة الأساسيين وغياب الشباب 56 دقيقة | الكرة المصرية
جيرارد: أظهرنا شخصية كبيرة أمام مانشستر سيتي.. وهدف كوتينيو كان صحيحا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواجهة سانتو وكارتيرون.. حجازي وطارق يشاركان في تعادل الاتحاد أمام الاتفاق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد