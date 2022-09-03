مران الزمالك - مشاركة الأساسيين وغياب الشباب

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل عودتهم من الراحة السلبية.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب لرفع اللياقة البدنية بجانب تدريبات تأهيلية بالكرة.

وشهدت التدريبات مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة سلبية خلال الفترة الماضية.

وشارك في التدريبات الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق عقب عودتهما من تونس بعدما قضى اللاعبان فترة الراحة مع أسرهم .

وفي نفس السياق شهدت التدريبات غياب مجموعة اللاعبين الشباب والناشئين الذين شاركوا في لقاء إيسترن كومباني الأخير في الدوري، بناء على قرار فيريرا على أن ينتظمون في تدريبات الغد بصورة طبيعية.

وعقد فيريرا جلسة مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ثنائي الفريق المنضم حديثا لصفوف الأبيض.

ومنح فيريرا الثنائي بعض النصائح والتعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وطاب المدير الفني الثنائي ببذل أقصى جهد وضرورة التركيز في الفترة المقبلة.

وأدي الثلاثي محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تدريبية خاصة تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس.

وخاض الحراس تدريبات تأهيلية وبدنية في بداية المران عقب عودتهم من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد حسم الدوري.

وعقب ذلك خاض الثلاثي فقرة فنية تضمنت تدريبات التسديد من مسافات متنوعة، بجانب أمور خططية أخرى تحت قيادة أيمن طاهر .

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري في كأس سوبر لوسيل بقطر .