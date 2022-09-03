بيولي بعد الفوز في الدربي: فاجئنا إنتر.. وهذا ما يمتلكه لياو

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان بأداء لاعبي فريقه أمام إنتر عقب الفوز في الدربي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وانفرد ميلان بالصدارة مؤقتا برصيد 11 نقطة.

وقال بيولي لشبكة "دازن" الإيطالية: "حاول إنتر إثبات أنه أقوى لعدة أسباب".

وأضاف "أنا راض للغاية عن أداء الفريق، سيطرنا لـ 70 دقيقة، وعندما شعرنا بالراحة قليلا بدأت المخاطرة".

وأردف "اللاعبون يواصلون إبهاري، بالرغبة والطاقة والموهبة والسعي للتعلم، أنا مدرب سعيد للغاية".

وأكمل "إنتر سمح لنا بالتمريرات، ولم نكن بحاجة للضغط عليهم بقوة، حاولنا أن نلعب أكثر على الجهة اليسرى، أحيانا كنا نلعب بشكل جيد، وفوق ذلك أظهر الفريق نضجا ضد خصم قوي للغاية، لم يكن ممكنا أن نسيطر على اللقاء طيلة 95 دقيقة، لكن أظهرنا حضورنا ورغبتنا الكبيرة".

وواصل "جعلنا كل كرة ربما تكون حاسمة ولعبنا تلك المباراة بالأسلوب الصحيح".

وأوضح "أنا أثق أننا ناضجين تماما، خبرة دوري الأبطال الموسم الماضي في مجموعة قوية ساعدتنا، ركزنا فقط على الدربي وأعلم أن مواجهة سالزبورج النمساوي ستكون صعبة للغاية أمام فريق لديه الكثير من الحدّة وقوة في الإيقاف الهجومي، علينا أن نكون جاهزين".

وسيلتقي ميلان يوم الثلاثاء المقبل مع سالزبورج النمساوي في أولى مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأردف "اعتقد أن إنتر فكر في أننا سنضغط بقوة لكننا فاجئناهم، كنت أعلم أنهم سيلعبون بمهاجمين سريعين ولديهم الجودة، ففضلت أن نلعب بشكل أعمق بعض الشيء، ومن ثم وضعنا بعض الطاقة والشراسة في المواجهات الثانية".

وأشاد بتألق رافائيل لياو قائلا: "من أجل التطور عليك أن تمتلك الموهبة والذكاء، ولياو لديه الاثنين، أعطيناه الوقت والحرية ليرتكب الأخطاء من أجل التعلم".

وأكمل "الطبيعي في كل مرة نضعه في موقف واحد ضد واحد، هو سلاح مهم في جعبتنا، لديه لغة جسد تخدع الناس، لكنني أستطيع أن أؤكد أنه يعلم أن لديه الموهبة ويسعى للتعلم".

لياو سجل هدفين وصنع هدفا قادوا ميلان للفوز في الدربي في مباراته الـ 100 بالدوري الإيطالي.

وأتم "الفريق يفاجئني لكن مايك ليس كذلك، هو رائع كشخص وحارس مرمى، إذا فعلنا شيئا جيدا الموسم الماضي، هذا بسبب أن لدينا لاعبين على مستوي عالي ومايك منهم".



































ولأول مرة يفوز ميلان على إنتر وهو صاحب الأرض في الدربي منذ يناير 2016 إذ خسر 3 مرات وتعادل في 3 منذ ذلك الحين.

رافائيل لياو الذي خاض مباراته الـ 100 في الدوري الإيطالي، أصبح أول برتغاليا يسجل في دربي ميلانو.

وأصبح إدين دجيكو (36 سنة و170 يوما) أصبح أكبر هدافي إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي متجاوزا والتر صامويل (34 سنة و198 يوما).