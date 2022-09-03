الوردي ونداي يشاركان في مران الزمالك

شارك الثنائي زكريا الوردي وابراهيما نداي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم السبت لأول مرة، استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة في كأس سوبر لوسيل.

زكريا الوردي النادي : الزمالك الزمالك

وخاض الوردي ونداي التدريبات البدنية والفنيه بشكل طبيعي استعدادا للفترة المقبلة.

وعاد الزمالك للتدريبات الجماعية بعد حصول الفريق على راحة سلبية عقب نهاية الدوري المصري.

وأعلن الزمالك في وقت سابق انضمام المغربي زكريا الوردي لاعب وسط فريق الرجاء المغربي السابق في صفقة انتقال حر، والسنغالي إبراهيما نداي قادما من لوزيرن السويسري.

ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" التي تقام في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.