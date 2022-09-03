الوردي ونداي يشاركان في مران الزمالك
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 21:20
كتب : إبراهيم رمضان
شارك الثنائي زكريا الوردي وابراهيما نداي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم السبت لأول مرة، استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة في كأس سوبر لوسيل.
زكريا الوردي
النادي : الزمالك
وخاض الوردي ونداي التدريبات البدنية والفنيه بشكل طبيعي استعدادا للفترة المقبلة.
وعاد الزمالك للتدريبات الجماعية بعد حصول الفريق على راحة سلبية عقب نهاية الدوري المصري.
وأعلن الزمالك في وقت سابق انضمام المغربي زكريا الوردي لاعب وسط فريق الرجاء المغربي السابق في صفقة انتقال حر، والسنغالي إبراهيما نداي قادما من لوزيرن السويسري.
ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" التي تقام في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.
نرشح لكم
مران الزمالك - مشاركة الأساسيين وغياب الشباب مواجهة سانتو وكارتيرون.. حجازي وطارق يشاركان في تعادل الاتحاد أمام الاتفاق فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل كأس لوسيل تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي بيراميدز يمدد تعاقده مع دودو الجباس لموسمين كأس سوبر لوسيل- سالم الدوسري مهدد بالغياب عن مواجهة الزمالك سموحة لـ في الجول: لم نتلق عرضا من المصري لـ عبد الكبير الوادي زيزو عن بداياته: لعبت بدون حذاء..ظلمت في بدايتي مع الزمالك وسبب عودتي من البرتغال
أخر الأخبار
العربي القطري يتعاقد مع رافينيا ألكانتارا 34 دقيقة | ميركاتو