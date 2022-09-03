انتهت في الدوري الإسباني - إشبيلية (0) - (3) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في قمة منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 74 أنسو فاتي بدلا من روبرت ليفاندوفسكي

ق 70 بابو جوميز بدلا من إيسكو

ق 65 سوسو بدلا من جونزالو مونتييل في صفوف إشبيلية

ق 63 فيران توريس وفرينكي دي يونج وجوردي ألبا بدلا من عثمان ديمبيلي وبيدري وأليخاندرو بالدي

ق 57 كاسبر دولبرج صفقة صيف إشبيلية يأتي بدلا من يوسف النصيري

ق 55 سيرجي روبرتو بدلا من إريك جارسيا.. كوندي يعود إلى قلب الدفاع

ق 52 خطأ فادح من رافينيا داخل منطقة برشلونة والكرة ترتد ولكن تير شتيجن يتصدى

ق 50 جووووووووول إريك جارسيا يسجل.. عرضية رافينيا تصل إلى كوندي ليمهدها بالرأس إلى قدم جارسيا الذي يسجل في الشباك

ق 46 تبديلان في صفوف إشبيلية بنزول خوسيه كارمونا ورافا مير بدلا من نيمانيا جوديلي وخوان جوردان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 ديمبيلي ينطلق بمرتدة ممتازة ويراوغ ويحاول وضع الكرة من فوق الحارس ولكن تمر بجوار القائم

ق 36 جووووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثاني.. البولندي لا يتوقف عن التسجيل.. بينية رائعة من جول كوندي يصل إليها ليفاندوفسكي ويتسلم ويسجل ببراعة

ق 24 تسديدة خطيرة من ديمبيلي ولكن تمر فوق العارضة

ق 21 جوووووووووول الهدف الرسمي الأول.. رافينيا يسجل التقدم لبرشلونة.. انفراد إشبيلية يرتد بمرتدة قوية للكتلان. ديمبيلي يمرر إلى ليفاندوفسكي الذي يرسلها من فوق الحارس فيحاول كواسي نيانزو إبعادها على خط المرمى لترتد إلى رافينيا الذي يتابعها بالرأس في الشباك

ق 15 ماركوس أكونيا ينطلق ويسدد ولكن يخطئ المرمى

ق 13 إنذار يناله تشافي مدرب برشلونة بسبب الاعتراض

ق 9 الصفراء الأولى لعثمان ديمبيلي جناح برشلونة

بداية المباراة