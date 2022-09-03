فيريرا يحفز لاعبي الزمالك قبل كأس لوسيل

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - الزمالك

واطمأن المدير الفني على اللاعبين في بداية الجلسة عقب عودتهم من الراحة السلبية التي منحها لهم خلال الفترة الماضية عقب حسم لقب الدوري الممتاز.

وقدم جوسفالدو فيريرا التهنئة للاعبين على التتويج ببطولة الدوري، وقدم لهم التحية على المجهود الذي بذلوه على مدار موسم كامل نتج عنه حصد لقبي الدوري وكأس مصر للموسم السابق.

ووجه المدير الفني البرتغالي رسالة للاعبين قائلا: "أثبتم للجميع أنكم كبار وعلى أعلى مستوي، وأسعدتم الجماهير الزملكاوية، استمروا في العطاء وحصد البطولات لأنكم الأفضل".

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وتابع فيريرا قائلا "الجميع يدعمكم لأنكم تستحقون ذلك، وأنتظر منكم المزيد في الفترة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة طالب المدير الفني اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري والاحتفالات باللقب نهائيا، وشدد على أهمية التركيز في الفترة الحالية استعدادا لمواجهة الهلال السعودي المقبلة في كأس سوبر لوسيل، من أجل الفوز باللقاء وحصد اللقب.

ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" التي تقام في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.

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