خدعة جريزمان مستمرة.. أتلتيكو مدريد يفقد سلسلة أوبلاك ونقطتين أمام سوسيداد

تعادل ريال سوسيداد مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني.

جاء ذلك على الرغم من التقدم السريع للضيوف بواسطة ألفارو موراتا في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 29 سجل موراتا مجددا، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

تمكن ريال سوسيداد من التعادل في الدقيقة 55 بواسطة عمر صديق، بعد تمريرة من محمد علي تشو.

وللمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم، حل أنطوان جريزمان المعار من برشلونة بدلا من رودريجو دي بول في نفس الدقيقة، وهي الدقيقة 63.

وشهدت المباراة خروج يان أوبلاك مصابا في الدقيقة 85، لتنتهي سلسلة من ١٠٦١٥ دقيقة متتالية لعبها في الدوري الإسباني، بواقع ١١٧ مباراة كاملة دون أي خروج أو غياب.

آخر غياب لأوبلاك حدث أمام ريال سوسيداد أيضا في 2019، وخرج مصابا من تلك المباراة.

النتيجة تركت أتلتيكو في المركز السادس مؤقتا بـ 7 نقاط، بينما يحتل سوسيداد المركز الثامن بنفس الرصيد.

ما هي قصة جريزمان؟

انتقل جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ولقي اللاعب فشلا ذريعا في كتالونيا، ليعود إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة لمدة عامين في صيف 2021.

منذ بداية الموسم الحالي شارك جريزمان كبديل في 3 مباريات من عمر الدوري الإسباني، وأتى توقيت دخوله في نفس الدقيقة: 63 أمام خيتافي وفياريال وفالنسيا، وهو ما تكرر للمرة الرابعة أمام سوسيداد بحذافيره.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن عقد إعارة جريزمان يتضمن إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو، إذا شارك لمدة 45 دقيقة على الأقل في 50% من مباريات أتلتيكو مدريد ما دام متاحا للعب.

وزعمت سبورت أن المسؤولين في برشلونة لديهم شكوك واضحة بشأن حصول دييجو سيميوني مدرب الفريق على أوامر من إدارة أتلتيكو، تقتضي إبعاد جريزمان عن التشكيل الأساسي حتى لا يضطر النادي للالتزام بشرط الشراء.

الأمر الذي صب عليه سيميوني المزيد من الوقود حين قال: "إنهم يعرفونني منذ 10 سنوات. أنا رجل هذا النادي وسأظل كذلك دائما".

وخاض جريزمان ذاك الحد الأدنى في 81% من المباريات التي كان متاحا للمشاركة بها في الموسم الماضي، وهو ما قد يدفع أتلتيكو لتخفيض النسبة في الموسم الجديد.