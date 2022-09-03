انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (3) باريس سان جيرمان.. خسارة مصطفى محمد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان في الجولة 6 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا، بينما يجلس نيمار على دكة البدلاء في باريس سان جيرمان.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة، وإذا فاز يسترد صدارته بفارق الأهداف عن مارسيليا.

فيما يحتل نانت المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 79: خروج مصطفى محمد ونزول ماركوس كوكو

ق 68: جووول الثااالث.. نونو مينديش يسدد كرة قوية بعدما ارتدت الكرة من العارضة ويضيف هدفا جديدا

ق : جوووول ثااننني لباريس سان جيرمان بعد العودة لتقنية الفيديو ليحتسبها الحكم لصالح لياو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: بطاقة حمراء لفابيو مدافع نانت بعد تدخل عنيف على فيتينا لاعب باريس

ق 18: جووول أووول ميسي يمرر ومبابي يسدد كرة قوية ببطن القدم تسكن الشباك.

ق 15: ماركينيوس يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 10: تسديدة من لاعب نانت عقب تمريرة من مصطفى محمد، لتمر بجوار القائم

بداية اللقاء