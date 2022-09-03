التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد ميسي ومبابي

يخوض مصطفى محمد مهاجم نانت مباراة فريقه بصفة أساسية ضد باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، في قمة منافسات الجولة السادسة.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: دينيس أبياه - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا - فابيو

خط الوسط: صامويل موتوسامي - بيدرو شيريفيلا - إيفان جيسان

خط الهجوم: لودوفيك بلاس - مصطفى محمد

على الجانب الآخر جاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - خوان بيرنات

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتينيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - بابلو سارابيا

ويتواجد النجم البرازيلي نيمار والمدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس على مقاعد البدلاء.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة، وإذا فاز يسترد صدارته بفارق الأهداف عن مارسيليا.

فيما يحتل نانت المركز العاشر برصيد 6 نقاط.