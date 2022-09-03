لياو المئوي يقود ميلان لإنهاء اللعنة في الدربي أمام إنتر

بسط ميلان سيطرته على مدينة ميلانو وتفوق على إنتر في الدربي وقمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على ملعب سان سيرو.

سجل أهداف ميلان: رافائيل لياو (2) وأوليفييه جيرو، فيما سجل لإنتر: مارسيلو بروزوفيتش وإدين دجيكو.

ولأول مرة يفوز ميلان على إنتر وهو صاحب الأرض في الدربي منذ يناير 2016 إذ خسر 3 مرات وتعادل في 3 منذ ذلك الحين.

رافائيل لياو الذي خاض مباراته الـ 100 في الدوري الإيطالي، أصبح أول برتغاليا يسجل في دربي ميلانو.

وأصبح إدين دجيكو (36 سنة و170 يوما) أصبح أكبر هدافي إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي متجاوزا والتر صامويل (34 سنة و198 يوما).

وانقض ميلان على الصدارة برصيد 11 نقطة بشكل مؤقت.

بينما تلقى إنتر خسارته الثانية وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ شارل دي كيتلاري أساسيا في الدربي بقميص ميلان، وقاد أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري.

في المقابل عوّض خواكين كوريا غياب روميلو لوكاكو في هجوم إنتر.

وصف المباراة

بدأ الدربي كعادته بصراع شرس بين دينزل دومفريس وثيو هيرنانديز وانتهى ببطاقة صفراء للثنائي بعد مشادة نشبت بينهما في الدقيقة العاشرة.

في الدقيقة 11 جاء التهديد الأول، بتسديدة من بروزوفيتش من داخل منطقة الجزاء لإنتر ارتطمت بأقدام مدافعي ميلان وخرجت لركنية.

وبعد 3 دقائق كاد أن يسجل أليساندرو باستوني في الشباك لكنه بالخطأ في مرماه برأسية ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 16 سدد رافائيل لياو كرة من خارج منطقة الجزاء وتألق وأبعدها سمير هاندانوفيتش ببراعة.

واستغل بروزوفيتش غياب العمق الدفاعي لـ ميلان واستغل بينية خواكين كوريا لينفرد ويسدد على يمين الحارس كرة أرضية في الدقيقة 21 سكنت الشباك معلنة هدف إنتر الأول.

رد ميلان جاء قويا بعد محاولات، واستطاع بطل الدوري استغلال تمريرة خاطئة من هاكان تشالهان أوجلو في منتصف الملعب، إذ خطف ساندرو تونالي الكرة ومرر للياو الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس أعلنت التعادل في الدقيقة 28.

زاد ميلان من ضغطه بحثا عن هدف ثانٍ وسنحت له أكثر من فرصة أبرزها رأسية دي كيتلاري عقب ركنية إسماعيل بن ناصر لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 37.

شوط أول انتهى بالتعادل.

بدأ الشوط الثاني برأسية من ثيو هيرنانديز مرت بجوار قائم هاندانوفيتش في الدقيقة 48.

وأنهى ميلان سلسلة الفرص المهدرة مستغلا غياب إنتر الهجومي.

في الدقيقة 54 أرسل رافائيل لياو كرة عرضية أرضية أودعها أوليفييه جيرو في الشباك على يسار الحارس.

ومع مرور ساعة على انطلاق المباراة، استغل لياو قدراته الفنية في الجهة اليسرى وراوغ أكثر من مدافع وسدد كرة أرضية سكنت الشباك لتصبح النتيجة 3-1 للروسونيري.

ستيفانو بيولي أجرى أول تغييرات اللقاء بخروج دي كيتلاري ومشاركة براهيم دياز في الدقيقة 63.

ورد إنتر بـ 3 تغييرات مباشرة، بنزول هنريك ميختاريان وفيديريكو دي ماركو وإدين دجيكو بدلا من نيكولو باريلا وباستوني وكوريا.

ومن أول لمسة سجل المخضرم إدين دجيكو هدف تقليص الفارق وإشعال المباراة بعد عرضية أرضية من ماتيو دارميان في الدقيقة 67.

وكاد لاوتارو أن يسجل هدف التعادل مباشرة برأسية أبعدها ماينيان ببراعة في الدقيقة 71.

وبعد دقيقة أخرى أبعد ماينيان بقدمه تسديدة من دجيكو.

شارك ساليميكيرس وأوريجي بدلا من جيرو وميساس على الترتيب في الدقيقة 72.

وفي الدقيق 77، سدد هاكان كرة صاروخية أبعدها مايك بيده ببراعة لركنية ليمنع التعادل.

في الدقيقة 83، سيمون كيير شارك وتوماسو بوبيجا بدلا من كالابريا وساندرو تونالي.





































ورد إنتر بمشاركة روبن جوسنيس وديأمبروزيو في الدقيقة 84.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغطا قويا من إنتر مع مرتدات من ميلان لكنها لم تعرف أي أهداف.

وكاد هنريك مخيتاريان أن يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

لتنتهي المباراة بفوز ميلان لتصبح ميلانو حمراء حتى إشعار آخر.