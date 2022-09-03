أنشيلوتي: اختيار التشكيل الأساسي أمر معقد.. ولدينا العديد من البدلاء لـ بنزيمة

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن بنزيمة مهاجم الفريق لديه العديد من البدلاء الذين يمكن استخدامهم على مدار الموسم.

وفاز ريال مدريد على بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليس صحيحا أنه لا يوجد بدلاء لبنزيمة، لدينا ماريانو وهازارد ورودريجو وأحيانا أسينسيو وحتى مودريتش، حتى لو لم يسير الأمر بشكل جيد فنحن لن نقتله، حقيقة أننا نلعب كل ثلاثة أيام يجبرنا على إراحته ولكن حتى الآن أراه يعمل بشكل جيد اليوم لم ينهي الفرص بشكل جيد ولكن ليس بسبب حالته البندية".

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وتابع "علينا أن نأخذ في الاعتبار الأهداف التي تسكن شباكنا اليوم الخطأ كان فادحا للغاية لأننا كنا غير مهتمين رمية تماس لذلك علينا تحسين تلك المواقف الصغيرة".

وواصل" مودريتش لعب مباراة جيدة اليوم ليست الأفضل ولكنها جيدة اعتقد أنه كان مودريتش المعتاد".

وشدد "رودريجو لاعب خاص بالنسبة لي لأنه يستطيع أن يلعب في جميع مراكز الهجوم، هو لاعب سريع وذكي بدون الكرة وفعال في الواحد على واحد تدريبه المهني قد انتهى وهو الآن لاعب لجميع الأغراض في ريال مدريد".

وأضاف "عقب نهاية المباريات تفكر في بعض الأفكار ولكن في التدريبات يختلف رأيك تماما اختيار الـ 11 لاعب هو أمر معقد للغاية لأنك تترك لاعبين يمكنهم اللعب مع أي فريق في العالم".

وأكمل "اليوم تركنا كروس وفالفيردي ولكنهما يتفهمان أن التشكيل مزدحم حاليا، فالفيدري لعب 20 دقيقة ولكنه كان حاسما بصناعته للهدف الثاني الأمر الأهم ليس كم الدقائق التي تلعب ولكن بالجودة التي تقدم في تلك الدقائق".

وأتم "ليس علينا أن نركز على الأفراد ولكن على الفريق، سيلتيك يلعبون كرة قدم جميلة وبداية موسمهم كانت رائعة وستكون الأجواء جميلة في ملعبهم ونحن نتطلع للذهاب للعب هناك وستكون مباراة صعبة على الفريقين".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 12 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق ثلاث نقاط عن بيتيس صاحب المركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بمواجهة سيلتيك على ملعب الأخير.

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