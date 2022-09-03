رودريجو: لدي كل شيء لأصبح لاعبا أساسيا

يرى رودريجو جوس لاعب ريال مدريد بأنه أصبح مستعدا ليكون لاعبا أساسيا في تشكيل فريقه.

وفاز ريال مدريد على بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو هدف ريال مدريد الثاني في المباراة.

وقال رودريجو في تصريحات عبر شبكة موفي ستار بعد المباراة: "دائما ما أردت أن أكون لاعبا أساسيا وساستمر في التدرب والعمل بشكل جيد في المباريات ولدي كل شيء لأكون لاعب أساسيا".

وتابع "سعيد بقدرتي على التسجيل ومساعدة الفريق عندما احتجنا لذلك كثيرا، لقد عدت من الإصابة وأشعر بتحسن كل يوم وأنا جاهز للمباراة المقبلة".

وعن فوز الفريق بالجولات الأربعة الأولى قال: "سعداء جدا بذلك ولكننا نعرف أنها فقط البداية وهذه ثمار عملنا والفوز اليوم كان على حساب فريق صعب جدا".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 12 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق ثلاث نقاط عن بيتيس صاحب المركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط.