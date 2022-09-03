طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الاتفاق.. والبحار على مقاعد البدلاء
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 19:05
كتب : FilGoal
يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الاتفاق، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
طارق حامد
النادي : الاتحاد
ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.
وتواجد نور الدين البحار على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:
المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: عمر هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي
الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – برونو هنريكي – حمدان الشمراني
الهجوم: هيلدر كوستا – رومارينهو – إيغور كورنادو
وانضم طارق حامد لصفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.
وفاز اتحاد جدة في أولى مبارياته في الدوري السعودي على العدالة بثلاثية دون رد.
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