طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الاتفاق.. والبحار على مقاعد البدلاء

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الاتفاق، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.

وتواجد نور الدين البحار على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
طارق حامد: أتمنى الوصول لمنزلة حجازي.. وجمهور الزمالك الأوفى في العالم بقيادة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتفادى لعنة الجولة الأولى في الدوري السعودي

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – برونو هنريكي – حمدان الشمراني

الهجوم: هيلدر كوستا – رومارينهو – إيغور كورنادو

وانضم طارق حامد لصفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وفاز اتحاد جدة في أولى مبارياته في الدوري السعودي على العدالة بثلاثية دون رد.

طارق حامد الدوري السعودي أحمد حجازي
نرشح لكم
كاد أن يصنع هدفا.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام باريس سان جيرمان بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بسهولة أمام باريس سان جيرمان نشاط في وسط الملعب وتدخلات ناجحة.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق ظهور دفاعي جيد.. ماذا قدم أحمد حجازي أمام الاتفاق انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (3) باريس سان جيرمان.. خسارة مصطفى محمد التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد ميسي ومبابي انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(0) الاتفاق مرموش يشارك في خسارة فولفسبورج أمام كولون
أخر الأخبار
دياب: هناك تطور في مراسم تسليم درع الدوري.. وهذا قرار الرابطة ضد "التفويت" 5 دقيقة | الكرة المصرية
دياب: أزمة تضارب المواعيد لـ الأهلي في مونديال الأندية كانت من اختصاص اتحاد الكرة 22 دقيقة | الكرة المصرية
دياب: عقوبات الجمهور قد تصل لمنع مدى الحياة.. ولم يحضر مباريات الزمالك أعداد زائدة 28 دقيقة | الكرة المصرية
جلسة بين فيريرا وزيزو عقب نهاية مران الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
الحضري عن اكتشافه في المنتخب الأولمبي: علي نادر لم يتأخر عن بلده رغم اللوائح في قطر 35 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: مدرب الإسماعيلي الجديد سيصل الخميس.. والتبرعات أقل من المتوقع 43 دقيقة | الكرة المصرية
محمد عمر: الاتحاد يحتاج 5-6 صفقات.. وفعلنا بند شراء هذا اللاعب 44 دقيقة | الكرة المصرية
دياب: هذه مكاسب الدوري.. وكاف لن ينتظرنا لتحديد المشاركين في إفريقيا 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد