طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الاتفاق.. والبحار على مقاعد البدلاء

يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الاتفاق، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.

وتواجد نور الدين البحار على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – برونو هنريكي – حمدان الشمراني

الهجوم: هيلدر كوستا – رومارينهو – إيغور كورنادو

وانضم طارق حامد لصفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وفاز اتحاد جدة في أولى مبارياته في الدوري السعودي على العدالة بثلاثية دون رد.