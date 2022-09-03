شارك في الشوط الثاني.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام كولن

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش و سابيتزر - فولفسبورج X بايرن ميونيخ

خسر فولفسبورج على يد ضيفه كولن بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الألماني.

وتواجد عمر مرموش جناح فولفسبورج على مقاعد البدلاء، ليأتي بين الشوطين على حساب سيباستيان بورناو.

وإليكم ما قدمه مرموش بالأرقام في هذه المباراة:

لعب: 45 دقيقة

لمس الكرة: 35

التمريرات الصحيحة: 17 من 20

دقة التمرير: 85%

العرضيات الصحيحة: 1 من 2

الكرات الطولية الصحيحة: 1 من 2

التسديدات على المرمى: 0 من 1

المراوغات الناجحة: 0 من 5

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 8

الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 4

عمر مرموش الدوري الألماني فولفسبورج
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