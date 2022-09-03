الثاني على التوالي.. بايرن يتعادل مع يونيون برلين

تعادل بايرن ميونيخ مع يونيون برلين بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

تقدم يونيون برلين أولا عن طريق شيرالدو بيكر بعد عرضية من كريستوفر تريمل وتسديدة غالطت مانويل نوير لتسكن الشباك في الدقيقة 12.

رد بايرن ميونيخ لم يتأخر ليتعادل جوشوا كيميش بعدها بثلاث دقائق من ضربة ركنية وتسديدة من جرافينبخش ارتدت من الدفاع لتعود للألماني الذي سدد أرضية قوية سكنت الشباك.

التعادل هو الثاني على التوالي لبايرن ميونيخ في الدوري بعد جلادباخ بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

Highlights 🎥: Two goals of the highest quality saw early title contenders @FCBayernEN and @FCUnion_en play out an exciting draw on #MD5.#Bundesliga pic.twitter.com/JBI5GN0Edl — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 3, 2022

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 11 في المركز الثالث وهو نفس رصيد يونيون برلين صاحب المركز الرابع.

بايرن سيستعد الآن لمواجهة إنتر ميلان خارج قواعده في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.