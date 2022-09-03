الثاني على التوالي.. بايرن يتعادل مع يونيون برلين

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد - بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين

تعادل بايرن ميونيخ مع يونيون برلين بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

تقدم يونيون برلين أولا عن طريق شيرالدو بيكر بعد عرضية من كريستوفر تريمل وتسديدة غالطت مانويل نوير لتسكن الشباك في الدقيقة 12.

رد بايرن ميونيخ لم يتأخر ليتعادل جوشوا كيميش بعدها بثلاث دقائق من ضربة ركنية وتسديدة من جرافينبخش ارتدت من الدفاع لتعود للألماني الذي سدد أرضية قوية سكنت الشباك.

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التعادل هو الثاني على التوالي لبايرن ميونيخ في الدوري بعد جلادباخ بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 11 في المركز الثالث وهو نفس رصيد يونيون برلين صاحب المركز الرابع.

بايرن سيستعد الآن لمواجهة إنتر ميلان خارج قواعده في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يونيون برلين الدوري الألماني بايرن ميونيخ
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