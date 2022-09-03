مرموش يشارك في خسارة فولفسبورج أمام كولون

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

عمر مرموش و سابيتزر - فولفسبورج X بايرن ميونيخ

شارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر في خسارة فريقه فولفسبورج أمام كولون في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

فولفسبورج

ولم يبدأ مرموش المباراة من البداية، ودخل مع بداية الشوط الثاني ليشارك في 45 دقيقة.

تقدم فولفسبورج مبكرا في الدقيقة 2 عن طريق لوكاس نميشا.

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لكن كولون تعادل في الدقيقة 22 بهدف سجله ديجان لجيويسيتش، ثم أضاف باولو أوتافيو مدافع فولفسبورج الهدف الثاني في الدقيقة 32 بالخطأ في مرماه.

وسجل فلوريان كاينز هدف كولون الثالث في الدقيقة من الشوط الأول من ركلة جزاء، لينتهي بتقدم كولون 3-1.

ومع بداية الشوط الثاني شارك عمر مرموش بدلا من سيباستيان بورناو.

ونجح لوكاس نميشا في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه فولفسبورج في الدقيقة 79.

ولم تكتمل عودة فولفسبورج ليسجل تيم لمبيرل هدف كولون الرابع في الدقيقة 81.

وحصل عمر مرموش على البطاقة الصفراء في الدقيقة 82.

ورفع كولون رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة 2 في المركز الـ16.

عمر مرموش الدوري الألماني فولفسبورج
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