كسر عقدة الـ 2000 يوم.. ريال مدريد يبدأ مواجهاته على سانتياجو برنابيو بالفوز على بيتيس

كسر ريال مدريد عقدة استمرت 2000 يوم بتحقيقه الفوز على ريال بيتيس.

وفاز ريال مدريد على بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ريال مدريد في المباراة فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بينما سجل سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس.

المباراة كانت هي الأولى التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو منذ بداية الموسم الحالي.

الفوز كسر عقدة ريال مدريد أمام ريال بيتيس والتي استمرت 2000 يوم منذ آخر فوز لريال مدريد على ريال بيتيس في ملعب سانتياجو برنابيو

وكان الفوز الأخير لريال مدريد في يوم 12 مارس 2017 عندما انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

هدف سيرجيو راموس في تلك المباراة كان الأخير أيضا ريال مدريد في مرمى بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو حتى الهدف الذي سجل اليوم.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 12 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق ثلاث نقاط عن بيتيس صاحب المركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط.

وحقق ريال مدريد الفوز في أول 4 مباريات من الدوري لأول مرة منذ موسم 2016/2017 تحت قيادة زين الدين زيدان.

التشكيل

كريم بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد بجانب فينسيوس ورودريجو في مواجهة ريال بيتيس 🌟⚽️#السبت_الكروي pic.twitter.com/DUIILuk7CR — FilGoal (@FilGoal) September 3, 2022

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة ثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة ورودريجو جوس، كما شهد التشكيل الأساسي عودة داني كارفاخال بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة إسبانيول الماضية.

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة وتمكن فينيسيوس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة رائعة من ألابا لينفرد فينيسيوس ويضع الكرة من فوق حارس المرمى بطريقة رائعة.

وتعادل كاناليس في الدقيقة الـ 17 بتسديدة أرضية من داخل منقطة الجزاء مرت من بين أقدام كورتوا، ورفض كاناليس الاحتفال بهدفه احتراما لجماهير فريقه القديم.

وبعد دقيقة واحدة كاد فينيسيوس أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من رودريجو ولكن تسديدة فينيسيوس علت المرمى.

وضغط ريال مدريد في باقي أحداث الشوط الأول محاولا تسجيل الهدف الثاني ولكن الكرة لم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط ريال مدريد وكاد بنزيمة أن يسجل بعد تمريرة من رودريجو ولكن كرته أنقذها لويس فيليبي من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الـ 64 تقدم رودريجو لريال مدريد مرة أخرى بعد عمل رائع من البديل فيدي فالفيردي الذي مرر الكرة لرودريجو ليسدد وتلمس يد الحارس وتسكن الشباك.

وكاد رودريجو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 70 بتسديدة هوائية رائعة ولكن كرته اتردت من العارضة.

وحاظ لاعبو ريال مدريد على نظافة شباكه في باقي أوقات المباراة.

وحصل أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد على جائزة رجل المباراة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري أمام ريال مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة، بينما سيلعب ريال بيتيس مع فياريال على ملعب بينيتو فيلامارين.