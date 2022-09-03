ريد بُل تطلق بطولة "ريد بُل هاف كورت" لكرة السلة 3×3 للمنافسة على لقب مصر

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

ريد بُل 3×3

أطلقت شركة "ريد بُل" بطولة "ريد بُل هاف كورت" لكرة السلة 3 × 3 للمنافسة على لقب مصر.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة.

وتعد ريد بُل هاف كورت بطولة رسمية مدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري

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تنطلق بطولة " ريد بُل هاف كورت" لكرة السلة x وذلك للموسم الثالث وتقام تصفيات البطولة الوطنية في القاهرة وإسكندرية ويشارك فيها كلاً من الجنسين السيدات والرجال.. وتؤهل للنهائي الوطني والمنافسة على تمثيل مصر في النهائي العالمي

للاشتراك في البطولة من هنــــــــــــــــــــــا.

يتأهل من تصفيات القاهرة والاسكندرية، أقوي 16 فريقا - وهم 8 رجال، و8 سيدات في كرة السلة 3 - من أجل المنافسة على لقب مصر.

التنافس على تمثيل مصر في بطولة العالم لكرة السلة 3 ضد 3 ريد بٌل هاف كورت والذي يضف فرق من 25 بلدا حول العالم ويقام على ارض مصر في سفح اهرامات الجيزة يوم 1 اكتوبر.

جدول مسابقة "ريد بُل هاف كورت"

في هذا السياق، طرحت ريد بُل جدول المسابقة كالتالي

تصفيات القاهرة

إيروسبورت -مطار القاهرة

يوم 9/9/2022

تصفيات الإسكندرية

نادي سبورتينج

يوم 9/9/2022

النهائي الوطني

Golden Jewel, Alexandriaيوم 16/9/2022

للاشتراك في البطولة من هنــــــــــــــــا.

رسوم الاشتراك: 1200 جنيه مصري للفريق.

ريد بُل كرة سلة 3×3
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