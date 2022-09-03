انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (3) (2) إنتر.. الدربي أحمر

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

مشادة دومفريس وثيو هيرنانديز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وإنتر في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ويتفوق إنتر في المواجهات التاريخية على ميلان برصيد 85 انتصارا للنيراتزوي مقابل 78 للروسونيري و69 تعادلا.

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المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 وعبر تطبيق ستارز بلاي.

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انتهت

ق 71: ماينان يتصدى لرأسية لاوتارو ببراعة

ق 69: مرتدة سريعة لإنتر يسددها لاوتارو تمر أعلى العارضة

ق 67: جوووول دجيكو من أول لمسة يسجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية أرضية من ماتيو دارميان

ق 60: جووووول الثااااالث.. لياو والثااااالث بعد مجهود فردي رائع

ق 54: جوووول الثااااني.. عرضية من لياو وتسديدة ارضية من جيرو تسكن الشباك

ق 48: رأسية ثيو تمر بجوار القائم والثاني يضيع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: رأسية من دي كيتلاري بعد ركنية من بن ناصر تمر أعلى العارضة.

ق 32: بطاقة صفراء لأوليفييه جيرو

ق 28: جووووول التعااااادل.. ميلان يستفيد هاكان ومرتدة سريعة وتسديدة من لياو في الزاوية البعيدة

ق 21: جووول أوووول لإنتر عن طريق بروزوفيتش يسجل من انفراد تام

ق 16: تسديدة من لياو يبعدها هاندانوفيتش ببراعة.

ق 14: رأسية بالخطأ من باستوني بعد عرضية ترتطم بالعارضة، والحكم يحتسب خطأ لصالح إنتر

ق 11: تسديدة من بروزوفيتش ترتطم بأقدام الدفاع وتخرج لركنية.

ق 7: بطاقة صفراء لثيو هيرنانديز ودمفريس بسبب مشادة بينهما

بداية اللقاء

ميلان إنتر ميلان دربي ميلانو الدوري الإيطالي
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