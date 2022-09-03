السيدة عجوز أمام الفيولا.. التعادل يحسم لقاء فيورنتينا ويوفنتوس

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:35

كتب : FilGoal

كريستيان كوامي - فيورنتينا

حسم التعادل نتيجة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس 1-1 في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي على ملعب أرتميو فرانكي.

سجل لـ يوفنتوس، أركاديوش ميليك فيما سجل كريستيان كوامي لـ فيورنتينا.

واستطاع فيورنتينا أن يسجل بعد 4 مباريات دون أهداف في جميع المسابقات، بينما تعادل يوفنتوس للمرة الثالثة في أول 5 جولات.

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وللمرة الخامسة منذ موسم 2004-05 يفشل يوفنتوس في تسديد أي كرة على المرمى المنافس، منها ثلاثة ضد فيورنتينا.

يوفنتوس رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

بينما فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

التشكيل

قاد أركاديوش ميليك الهجوم عوضا عن دوشان فلاهوفيتش، وبدأ لياندرو باريديس في الوسط لأول مرة مع يوفنتوس.

وفي هجوم فيورنتينا بدأ لوكا يوفيتش وريكاردو سوتيل وكريستيان كوامي في الهجوم.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا للغاية، عرضية من أنخيل دي ماريا وتسديدة من فيليب كوستيتش من داخل منطقة الجزاء أودعها ميليك في الشباك في الدقيقة 9.

هدف هو الثاني للبولندي بقميص يوفنتوس في ظهوره الثاني.

ولأول مرة منذ 2012 يسجل يوفنتوس في 3 مباريات متتالية بأول 10 دقائق بالدوري الإيطالي.

وتألق ماتيا بيرين في التصدي لتسديدة دودو ظهير فيورنتينا الذي أبعد الكرة في الدقيقة 26.

وبعد 3 دقائق فقط سجل كريستيان كوامي هدف التعادل بعد مرتدة سريعة للفيولا.

هدف للإيفواري أنهى به صيام فريقه خلال 4 مباريات متتالية بجميع المسابقات.

وفي الدقيقة 43 احتسب الحكم ركلة جزاء لفيورنتينا بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانبرى لها لوكا يوفيتش لكنها ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 44 وانتهى معها الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني هيمن وسيطر لاعبو فيورنتينا على الملعب فوصل استحواذ الفريق لـ 67% وسددوا 7 مرات على مرمى بيرين في مقابل 0 تسديدات ليوفنتوس.

وكاد المغربي سفيان أمرابط أن يسجل هدف الفوز القاتل للبنفسجي في الدقيقة 88 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها بيرين ببراعة لركنية.

وانتهت المباراة بتعادل ثالث لـ يوفنتوس ونقطة جديدة لـ فيورنتينا.

يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
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