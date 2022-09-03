تشكيل الدربي - دي كيتلاري أساسي في ميلان.. كوريا يقود هجوم إنتر رفقة لاوتارو

يقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان أمام إنتر في الدربي بقمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

بينما يبدأ لاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر ويعوض مواطنه الأرجنتيني خواكين كوريا غياب روميلو لوكاكو بسبب الإصابة.

ويتواجد البلجيكي شارل دي كيتلاري الوافد الجديد في مركز صناعة ألعاب ميلان، بينما يبدأ أليساندرو باستوني في دفاع إنتر بعدما حامت الشكوك حول غيابه بسبب الإصابة بنزلة برد.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي

أمامهما: جونيور ميسياس – شارل دي كيتلاري – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – ماتيو دارميان

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ويتفوق إنتر في المواجهات التاريخية على ميلان برصيد 85 انتصارا للنيراتزوي مقابل 78 للروسونيري و69 تعادلا.