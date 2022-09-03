ميلان يُجبر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة مجموعات دوري أبطال أوروبا

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

أُجبر ميلان على استبعاد 6 لاعبين من قائمة الفريق التي ستخوض دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقع ميلان ضمن المجموعة التي تضم أندية تشيلسي ودينامو زغرب وسالزبورج.

واستبعد ميلان بحسب "فوتبول إيطاليا" الثلاثي الجديد، ياسين عدلي ومالك ثياو وأستر فرانكس، والمصابان زلاتان إبراهيموفيتش، وسيبريان تاتاروسانو، ولاعب الوسط تيمو باكايوكو الذي يجري محادثات لإنهاء عقده بالتراضي.

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وأشار التقرير إلى أن ميلان مُجبر على ذلك بخلاف الأندية الأخرى لأن لديه 23 لاعبا أجنبيا في الفريق ويُسمح بضم 17 لاعبا فقط إلى قائمة دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ميلان، المدافع أليساندرو فلورينزي رغم تعرضه لإصابة خطيرة الأسبوع الماضي قد تبعده عن الملاعب لبضعة أشهر.

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وجاءت قائمة ميلان لدور المجموعات كالتالي: "ماينان، ميرانتي، ديست، كالولو، توموري، كجير، بالو توري، ثيو هيرنانديز، فلورينزي، كالابريا، جابيا، إسماعيل بن ناصر، كرونيك، تونالي، بوبيجا، سايلمايكرز، ميسياس، إبراهيم دياز، دي كيتيلايري، لياو، جيرو، أوريجي، ريبتش".

ويفتتح ميلان مشواره في دور المجموعات بمواجهة سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى.

ميلان إبراهيموفيتش
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