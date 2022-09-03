مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام كولن

يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج في مواجهة كولن.

ويستضيف فولفسبورج منافسه كولن في ملعب فوكسفاجن في خامس جولات الدوري الألماني اليوم السبت.

ويحتل فولفوسبورج المركز الـ15 بعدما حصد نقطتين من أول أربع مباريات.

فيما يأتي كولن ثامنا بست نقاط.

وشارك مرموش خلال الموسم الجاري مع فولفسبورج في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا جاء في كأس ألمانيا.

ويملك مرموش عقدا مع فولفسبورج مستمر حتى صيف