انتهت الدوري الإيطالي - فيورنتينا (1)-(1) يوفنتوس.. سقوط جديد للسيدة العجوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيورنتينا ويوفنتوس في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

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ق88. بيرين يتألق في التصدي لتسديدة سفيان أمرابط

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. لوكا يوفيتش يهدر ركلة الجزاء ويسددها في القائم.

ق42. ركلة جزاء لفيورنتينا بعد لمسة يد على باريديس

ق29. جوووول التعادل لفيورنتينا عن طريق كريستيان كوامي بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة رائعة من ريكاردو سوتيل لكوامي الذي انفرد وسجل في المرمى.

ق9. جوووول أول ليوفنتوس عن طريق ميليك بمتابعة لتسديدة كوستيتش

بداية المباراة