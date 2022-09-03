تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وميليك وباريديس أساسيون أمام فيورنيتنا

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه لملاقاة فيورنيتينا مساء اليوم السبت في خامس جولات الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
مورينيو مدرب شهر أغسطس في الدوري الإيطالي تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي تقرير سعودي: لتعديل الوضع الكارثي.. أهلي جدة يخطط للتعاقد مع نور الدين أمرابط

في حراسة المرمى: ماتيا بيرين

في الدفاع: خوان كوادرادو- دانيلو- بريمير- أليكس ساندرو

في الوسط: ويستون مكيني- مانويل لوكاتيلي- لياندرو باريديس

في الهجوم: آنخيل دي ماريا- أركاديوس ميليك- فيليب كوستيتش

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بثماني نقاط، فيما يأتي فيورنتينا في المركز الـ11 بخمس نقاط.

يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة.. وسترلينج وبولسيتش مهاجمان أمام وست هام ميلان يُجبر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة مجموعات دوري أبطال أوروبا مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام كولن مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (0)-(1) يوفنتوس.. جووول أول مورينيو مدرب شهر أغسطس في الدوري الإيطالي مباشر الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب للتوفيز سبورت: أشبه بفيلم سينمائي.. محاولات لتخفيض بند شراء جريزمان تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة.. وسترلينج وبولسيتش مهاجمان أمام وست هام 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يُجبر على استبعاد 6 لاعبين من قائمة مجموعات دوري أبطال أوروبا 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام كولن 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - فيورنتينا (0)-(1) يوفنتوس.. جووول أول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - رودريجو أساسي وعودة كامافينجا لمواجهة بيتيس 45 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وميليك وباريديس أساسيون أمام فيورنيتنا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو مدرب شهر أغسطس في الدوري الإيطالي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير قطري: عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة الزمالك والهلال السعودي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش