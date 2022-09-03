تشكيل يوفنتوس – دي ماريا وميليك وباريديس أساسيون أمام فيورنيتنا
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 14:37
كتب : FilGoal
أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه لملاقاة فيورنيتينا مساء اليوم السبت في خامس جولات الدوري الإيطالي.
ويحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ماتيا بيرين
في الدفاع: خوان كوادرادو- دانيلو- بريمير- أليكس ساندرو
في الوسط: ويستون مكيني- مانويل لوكاتيلي- لياندرو باريديس
في الهجوم: آنخيل دي ماريا- أركاديوس ميليك- فيليب كوستيتش
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بثماني نقاط، فيما يأتي فيورنتينا في المركز الـ11 بخمس نقاط.
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