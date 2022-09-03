مورينيو مدرب شهر أغسطس في الدوري الإيطالي

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب روما

حصل جوزيه مورينيو مدرب روما على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن شهر أغسطس النقضي.

وأشار بيان رابطة الدوري الإيطالي إلى أن المدرب البرتغالي سيحصل على الجائزة قبل مباراة روما وأتالانتا والتي ستقام يوم 18 سبتمبر المقبل.

الجائزة تمنح من قبل مديري الصحف الرياضية الإيطالية بناء على معايير جودة الأداء وسلوك اللعب النظيف الذي يظهره المدرب.

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وخاض روما مع مورينيو 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال شهر أغسطس ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت ضد يوفنتوس.

ويحتل روما حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب الصدارة.

ويقود مورينيو فريق روما منذ الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقبه الأوروبي الأول عندما حقق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

جوزيه مورينيو روما الدوري الإيطالي
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